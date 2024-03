Không giấy phép vẫn lái xe chở hàng siêu trường nghênh ngang diễu phố

(VTC News) -

Trưa 29/3, lãnh đạo Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, khoảng 8h cùng ngày, tại đường Kim Long (TP Huế), tổ công tác thuộc Đội CSGT – Trật tự Công an TP Huế phát hiện ô tô đầu kéo có cần cẩu BKS: 29C-399.32 kéo theo sơ mi rơ moóc BKS: 43R-039.27 chở theo dầm cầu dài 22,7m do Nguyễn Công Hậu (SN 1994, trú ở phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) điều khiển lưu thông lên hướng chùa Thiên Mụ.

Chiếc xe sai phạm bị lực lượng CSGT - Trật tự Công an TP Huế phát hiện và xử lý. (Ảnh: AK)

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện Nguyễn Công Hậu không có giấy phép lái xe, chở hàng siêu trường nhưng không có giấy phép lưu hành nên thực hiện lập biên bản vi phạm.

Làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Công Hậu cho biết, lái phương tiện kể trên để chở hàng siêu trường từ TP Đà Nẵng ra TP Huế để phục vụ thi công một công trình dự án tại TP Huế.

Ngoài lập biên bản đối với tài xế Hậu, Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế cũng lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Vận tải và Thương mại Quang Trung (địa chỉ đóng tại TP Hà Nội) do công ty này giao phương tiện trên để người làm công thực hiện hành vi vi phạm và giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông.

Lãnh đạo Đội CSGT – Trật tự Công an TP Huế cho biết, ngoài lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, hiện đơn vị tạm giữ phương tiện ô tô đầu kéo BKS 29C-399.32 và sơ mi rơ moóc BKS 43R-039.27 để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, vào lúc 17 giờ ngày 28/7/2022, tại tuyến đường tỉnh lộ 28 (TP.Huế), tổ công tác liên ngành tiến hành cân, kiểm tra trọng tải đối với xe đầu kéo BS 75H - 011.16, kéo theo rơ moóc BS 75R - 008.99 do lái xe Võ Bá Kiêm (28 tuổi) điều khiển, vượt quá tải trọng cho phép 21,8%.

Theo Công an TP.Huế, xe tải vi phạm trên thuộc một doanh nghiệp đóng trên địa bàn TP.Huế. Với mức vi phạm đó, lái xe và doanh nghiệp đã bị tổ liên ngành xử phạt 74 triệu đồng.