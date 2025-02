Không có đơn hàng, DN dệt may lớn ở TP.HCM hợp tác kinh doanh sân pickle ball

Garmex Sài Gòn hợp tác kinh doanh sân Pickle Ball

Ngày 19/2, CTCP Garmex Sài Gòn (mã: GMC) công bố nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng giao dịch với tổ chức có liên quan đến người nội bộ về hợp tác kinh doanh các bộ môn thể thao.

Theo đó, GMC hợp tác với Công ty cổ phần VinaPrint, tổ chức có liên quan đến ông Bùi Minh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần VinaPrint.

Garmex Sài Gòn hợp tác kinh doanh sân Pickle Ball.

Cụ thể, GMC đưa diện tích một phần khu đất do công ty quản lý (tối thiểu là 1.000m2 và tối đa là 3.000m2, tiến độ bàn giao theo nhu cầu thực tế) để hợp tác kinh doanh cùng với Công ty cổ phần VinaPrint trong lĩnh vực giáo dục thể thao, sân bóng Pickle Ball và các bộ môn thể thao khác mà pháp luật không cấm.

Công ty cổ phần VinaPrint tự quản lý và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Thời hạn hợp tác là 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng, xem xét gia hạn theo điều kiện thực tế.

Công ty cổ phần VinaPrint sẽ thanh toán cho GMC hằng tháng mà không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh theo tiến độ của hợp đồng.

Giá trị hợp đồng ước tính chiếm 0,45% trên tổng giá trị tài sản của công ty theo báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán tại ngày 30/06/2024 và chiếm 0,44% trên tổng giá trị tài sản của công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán tại ngày 30/06/2024 (khoảng 1,8 tỷ đồng).

Kết quả kinh doanh thê thảm sau “cú đấm” của Amazon

Được biết, Garmex Sài Gòn là một doanh nghiệp may mặc nổi tiếng tại TP.HCM với hơn 20 năm hoạt động. Công ty được thành lập năm 1976, tiến hành cổ phần hóa vào năm 2004 và được niêm yết trên HoSE năm 2006.

Với 5 nhà máy có tổng diện tích hơn 10 ha với tổng số dây chuyền sản xuất là 70 chuyền, đây là một trong những nhà sản xuất hàng may mặc có thị phần lớn, làm việc với nhiều thương hiệu quốc tế.

Trước khi dịch COVID-19 diễn ra, doanh nghiệp này có hơn 4.000 công nhân làm việc, doanh thu hàng năm đạt hàng nghìn tỷ đồng và lợi nhuận lên đến hơn trăm tỷ đồng.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, các đơn hàng trở nên khó khăn. Năm 2022, doanh số sụt tới 93% so với năm trước đó, lần đầu tiên công ty báo lỗ. Khó khăn chung của thị trường, Garmex Sài Gòn cũng chỉ nhận được một số đơn hàng gia công nhỏ, giá cạnh tranh để duy trì hoạt động. Do năng suất thấp nên doanh thu không đủ bù đắp chi phí, doanh nghiệp này mạnh tay cắt giảm nhân sự trên quy mô lớn và tạm ngưng sản xuất từ tháng 5/2023 để giảm thiểu thiệt hại.

Ngoài tình hình khó khăn chung của ngành dệt may khi đơn hàng xuất khẩu sụt giảm, Garmex Sài Gòn còn chịu tác động dây chuyền từ sự việc đối tác lớn Gilimex bị Amazon Robotics LLC đột ngột cắt sản lượng trong khi đã đầu tư về cơ sở vật chất, hàng tồn kho...Sự kiện này không chỉ gây ảnh hưởng cho chính Gilimex mà còn khiến các doanh nghiệp đối tác như Garmex Sài Gòn liên đới.

Sau "cú đấm" của gã khổng lồ Amazon, Garmex gần như không còn có thể kiếm tiền từ mảng truyền thống. Hồi tháng 12/2024, công ty cho biết, công ty bị tạm ngừng sản xuất, kinh doanh chính (may mặc), không phát sinh doanh thu do thiếu đơn hàng để hoạt động từ tháng 5/2023.

Từ năm 2023 công ty đã chuyển hướng sang làm bất động sản, thông qua việc tăng vốn góp tại Công ty Phú Mỹ với số tiền là hơn 19 tỷ đồng, đưa tổng số vốn góp lên mức gần 24 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ 32,47% vốn điều lệ.

Garmex cũng mở rộng sang mảng bán lẻ dược phẩm và sắp tới là logistics, dù vậy đến nay chặng đường mới vẫn chưa ghi nhận nhiều cho Công ty.

Theo thống kê, tại ngày 31/12/2023, tổng số lao động của doanh nghiệp chỉ còn 35 người, giảm 2.066 lao động so với năm 2022. Tính chung 2 năm, khoảng 3.775 lao động bị mất việc ở Garmex Sài Gòn. Riêng quý cuối năm 2023, doanh nghiệp này cắt giảm đến 1.947 người. Báo cáo tài chính quý 3/2024, đến ngày 30/10/2024, công ty chỉ còn 31 nhân viên.

Về kết quả kinh doanh, từ doanh thu hàng trăm tỷ, từ quý 2/2023, GMC chỉ còn doanh thu vài trăm triệu mỗi quý. Trong năm 2024, GMC ghi nhận doanh thu thuần đạt 875 triệu đồng, giảm 90% so với năm 2023 và lỗ sau thuế hơn 18 tỷ đồng. Lỗ lũy kế tính đến cuối năm là hơn 92 tỷ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố quyết định hủy niêm yết bắt buộc với hơn 33 triệu cổ phiếu GMC kể từ ngày 24/1. Nguyên nhân do Garmex Sài Gòn đã ngừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh chính quá 1 năm, thuộc trường hợp bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định.

Sau đó, hơn 33 triệu cổ phiếu GMC của Garmex Sài Gòn đã chính thức giao dịch trên sàn UPCoM kêt từ ngày 12/2/2025 với giá tham chiếu 4.700 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên cổ phiếu bị vào diện hạn chế giao dịch và chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần.