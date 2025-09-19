Khởi tố vụ án vu khống hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa

(VTC News) -

Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án hình sự Vu khống, liên quan hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa.

Theo đó, Công an TP Hà Nội nhận được tố giác tội phạm của hoa hậu trên về việc bị một cá nhân đăng tải, loan truyền các nội dung không đúng sự thật về bản thân lên mạng xã hội.

Những thông tin trên khiến hoa hậu Quỳnh Hoa bị xúc phạm nhân phẩm, danh dự và gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của hoa hậu này.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa.

Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm, ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa sinh năm 1998 tại Hà Nội, từng giành nhiều danh hiệu như Hoa hậu Áo dài Việt Nam Thế giới 2017, Giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2018, Quán quân Supermodel International 2022 trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023.

Thời gian gần đây, Quỳnh Hoa đối mặt tin đồn thất thiệt khi một tài khoản mạng xã hội vu khống cô “đi khách” và dọa phát tán clip nhạy cảm.