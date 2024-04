Khởi tố thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái rồi chôn xác trong vườn ở Hải Phòng

(VTC News) -

Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Phong Toàn (SN 2009, trú tại xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng) để điều tra về hành vi "Giết người".

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện KSND TP Hải Phòng phê chuẩn.

Trước đó, ngày 13/4/2024, Công an huyện An Dương nhận được trình báo của người thân về việc N.T.D (SN 2009, trú tại thôn Ngô Hùng, xã An Hồng) bị mất tích.

Qua điều tra, Công an huyện An Dương xác định, ngày 12/4, D. đi chơi cùng Lê Văn Toàn. Ngày 19/4, Công an huyện An Dương triệu tập, làm việc với Lê Văn Toàn.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường, điều tra vụ án mạng.

Lê Văn Toàn khai nhận, ngày 12/4, tại nhà Toàn, hai người xảy ra mâu thuẫn, Toàn đánh N.T.D ngất, sau đó siết cổ nạn nhân rồi kéo ra vườn nhà chôn.

Để tạo bằng chứng ngoại phạm, Toàn sử dụng điện thoại của D. nhắn qua ứng dụng Messenger đến điện thoại của mình với nội dung là D. đã đi khỏi nhà và đừng bảo mọi người đi tìm, sau đó tắt nguồn điện thoại và ném chiếc điện thoại của D. xuống ao nhà hàng xóm.

Theo lời kể của một số người dân gần hiện trường, N.T.D có mối quan hệ tình cảm với Lê Phong Toàn. Toàn sống cùng bà ngoại ở thôn xã An Hồng. Khoảng 14h ngày 12/4, Toàn đến nhà đón nạn nhân lên nhà bà ngoại của Toàn chơi. Từ thời điểm đó, gia đình mất liên lạc với nạn nhân.

Thấy con gái đi chơi với bạn trai lâu không về, bố mẹ nạn nhân đi tìm khắp nơi và trình báo cơ quan chức năng địa phương. Nhiều ngày sau, gia đình vẫn không biết tung tích con gái ở đâu.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, trưa 19/4, bố nạn nhân đến tận trường nghi phạm Lê Phong Toàn đang học để tra hỏi thì Toàn mới khai đã sát hại nạn nhân. Trước đó, bố nạn nhân cũng như cơ quan chức năng từng gọi hỏi nhưng Toàn nói không biết.

Ngay sau đó, sự việc được báo cho cơ quan chức năng địa phương. Qua công tác đấu tranh của cơ quan công an, Lê Phong Toàn khai nhận thời gian gần đây có quan hệ tình cảm với nạn nhân. Chiều 12/4, Toàn đã ra tay sát hại nạn nhân. Để tránh bị phát giác, Toàn mang thi thể nạn nhân mang sang vườn chuối nhà bà ngoại đào hố rồi cho nạn nhân xuống, lấp một lớp đất mỏng nhằm phi tang.

Cũng theo lời kể của người dân địa phương, Lê Phong Toàn được sinh ra trong trại giam, bởi mẹ Toàn và bố từng đi tù. Tuy vậy, người đàn ông đó không đăng ký kết hôn và không nhận Toàn là con nên từ trước đến nay, Toàn sống với bà ngoại.