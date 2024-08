Khởi tố tài xế xe khách đẩy CSGT rồi tăng ga bỏ chạy ở Hải Dương

(VTC News) -

Video: Xe khách liên tục đẩy cán bộ CSGT Hải Dương (Nguồn: Vietnamnet)

Chiều 24/8, trả lời PV VTC News, đại diện Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Công (SN 1973, trú thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 16h50 ngày 5/8, tại Km1+800 Quốc lộ 38B, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT – Công an tỉnh Hải Dương) phát hiện ô tô khách BKS 34F-009.44 do Nguyễn Xuân Công cầm lái, đi từ huyện Gia Lộc đến TP Hải Dương vi phạm đón trả khách không đúng nơi quy định và tài xế không thắt dây an toàn.

Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe nhưng Nguyễn Xuân Công không chấp hành mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Đến Km1+400 Quốc lộ 38B, tổ công tác dừng được phương tiện và yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ, nhưng Công không xuống làm việc mà lái xe tiến thẳng về phía trước.

Nguyễn Xuân Công không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, lái xe khách đẩy CSGT sau đó tăng ga bỏ chạy. (Ảnh cắt từ clip)

Cán bộ CSGT liên tục ra yêu cầu Công xuống xe, chấp hành hiệu lệnh nhưng tài xế không dừng xe, buộc cán bộ CSGT phải đi giật lùi một đoạn. Sau đó, Nguyễn Xuân Công lái xe bỏ chạy về hướng TP Hải Dương.

Tối 5/8, Nguyễn Xuân Công đến trụ sở Đội CSGT đường bộ số 2 để làm việc.

Ngày 6/8, Đội CSGT số 2 lập biên bản xử phạt tài xế Công 900 nghìn đồng với lỗi không thắt dây an toàn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông và 5 triệu đồng với lỗi không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông. Ngoài việc bị phạt tiền, Nguyễn Xuân Công còn bị tước giấy phép lái xe 2 tháng.