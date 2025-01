Khởi tố tài xế ô tô tông xe cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy tại Quảng Nam

(VTC News) -

Ngày 24/1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Hội An đã thi hành lệnh bắt giam Phan Văn Hiền (33 tuổi, trú xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, tối 28/9/2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an TP Hội An thực hiện nhiệm vụ tuần tra, xử lý, đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo kế hoạch thì phát hiện xe ô tô BKS 92A-337.18 do Hiền chạy và đỗ tại đường Hoàng Diệu, TP Hội An.

Đây là đoạn đường có biển báo hiệu cấm dừng xe và đỗ xe nên lực lượng Cảnh sát giao thông yêu cầu Hiền xuống xe làm việc. Tuy nhiên Hiền không chấp hành mà lái xe tránh né rồi bỏ chạy.

Phan Văn Hiền bị khởi tố, bắt giam.

Lực lượng Cảnh sát giao thông truy đuổi và liên tục ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Hiền vẫn cố tình không bỏ chạy.

Truy đuổi đến trước số nhà 375 đường Cửa Đại, TP Hội An, xe mô tô của lực lượng chức năng vượt lên chặn phía trước xe của Hiền.

Dù lực lực lượng cảnh sát giao thông đã chốt chặn nhưng Hiền vẫn không chịu dừng lại, cho xe lao về phía trước, tông ngã xe mô tô rồi bỏ chạy.

Quá trình điều tra, củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Hội An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt giam Hiền để điều tiếp tục đều tra, xử lý về hành vi "Chống người thi hành công vụ".