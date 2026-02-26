Khởi tố tài xế 'khóa đuôi' ô tô, thách thức 'đỗ đến mai' ở Hà Tĩnh

(VTC News) -

="" style="width: 100%;"

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Viết Linh về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Linh là người đàn ông trong vụ "khóa đầu, khóa đuôi" xe tại phường Trần Phú gây bão mạng vào ngày 18/2 (mùng 2 Tết Bính Ngọ).

Lực lượng công an đến hiện trường để giải quyết vụ việc.

Cơ quan Công an xác định Nguyễn Viết Linh có hành vi cản trở giao thông, gây mất trật tự công cộng, có lời nói thách thức.

Nguyễn Viết Linh tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Như Báo điện tử VTC News đưa tin, ngày 18/2, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại vụ việc gây bức xúc xảy ra tại đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú (tỉnh Hà Tĩnh).

Theo nội dung clip, một người đàn ông đi ô tô màu đen trong lúc du xuân về quê vợ ở Hà Tĩnh thì bị một ô tô màu trắng BKS 38A-612.07 đỗ trước chắn gần như toàn bộ đường đi vào nhà ngoại.

Người đàn ông sau đó gọi chủ xe ra để di chuyển phương tiện, nhưng chủ xe không chịu lái xe đi. Một lúc sau có thêm ô tô khác BKS 38A-258.63 đi đến đỗ phía sau "khóa đuôi", khiến chiếc xe màu đen rơi vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”, không thể di chuyển.

Bị can Nguyễn Viết Linh. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Đáng nói, theo phản ánh trong video, người đàn ông đậu xe còn có lời lẽ thách thức, cho rằng gia đình có nhiều xe và “thích đỗ đến tối, đến mai cũng được”, đồng thời tuyên bố quen biết hầu hết lực lượng công an địa phương.

Nhận được tin báo, Công an phường Trần Phú (tỉnh Hà Tĩnh) cử lực lượng đến hiện trường và yêu cầu giải tỏa, người đàn ông mới lái ô tô rời đi.

Đoạn video đăng tải nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi đỗ xe thiếu ý thức, gây cản trở giao thông và có thái độ thách thức, đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm để răn đe.