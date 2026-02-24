Khởi tố Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh Lê Việt Cường

(VTC News) -

Theo công bố của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (mã QTP), ngày 23/2, công ty này nhận được thông báo với nội dung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành văn bản về việc khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với người vi phạm pháp luật.

Theo đó, ông Lê Việt Cường, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc công ty, bị khởi tố, tạm giam để điều tra về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Vụ việc đang trong quá trình điều tra và chưa có kết luận cuối cùng từ cơ quan có thẩm quyền.

Ông Lê Việt Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh tại một hội nghị khi còn đương chức. (Ảnh: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, ông Lê Việt Cường không còn tư cách Thành viên Hội đồng quản trị kể từ thời điểm bị khởi tố.

Ông Lê Việt Cường (SN 1979), là kỹ sư Công nghệ nhiệt, cử nhân Quản trị kinh doanh, trình độ chính trị Trung cấp. Ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh từ ngày 25/3/2019.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh được thành lập năm 2002, là một trong những doanh nghiệp sản xuất điện lớn tại Việt Nam. Công ty đang quản lý, vận hành Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh với tổng công suất 1.200MW (4 tổ máy), đấu nối vào hệ thống điện quốc gia qua Trạm biến áp 500kV Quảng Ninh ở cấp điện áp 500kV và 220kV. Sản lượng điện bình quân thiết kế đạt khoảng 7,2 tỷ kWh/năm.

Nhiệt điện Quảng Ninh có vốn điều lệ 4.500 tỷ đồng, trong đó các cổ đông lớn gồm Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) nắm 42% vốn; Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm 11,4%; Tổng Công ty Điện lực TKV – CTCP nắm 10,6%; Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC) nắm 16%.

Về tình hình kinh doanh năm 2025, doanh thu của công ty đạt 10.786 tỷ đồng, giảm 9% so với năm 2024. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại tăng gần 70% so với cùng kỳ, đạt 1.051 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp này đã hoàn thành vượt xa kế hoạch lợi nhuận đề ra (460 tỷ đồng).