Khởi tố nhóm thanh niên bốc đầu xe trên Quốc lộ 3 mới

(VTC News) -

Nhận tin báo trên mạng xã hội Facebook có đăng tải clip một nhóm thanh thiếu niên đi xe máy “bốc đầu” trên tuyến đường Thái Nguyên – Chợ Mới (Bắc Kạn), Công an TP Thái Nguyên đã phối hợp cùng Phòng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Tuấn D. thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Kết quả điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thái Nguyên cho biết, khoảng 15h30 ngày 2/5, Nguyễn Tuấn D. sinh năm 2009 (hộ khẩu thường trú ở tổ 3, phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên) cùng Hoàng Trung H. sinh năm 2008 (ở tổ 13, phường Túc Duyên) đã rủ 11 thanh niên khác có độ tuổi từ 15-18 (trong đó có 2 nữ) đi 7 xe máy chở nhau thành đoàn.

Khi vào tuyến đường rộng, vắng, những người trong nhóm đã rồ ga, nẹt pô, bốc đầu xe gắn máy lướt đi bằng một bánh trên đoạn Quốc lộ 3 mới Thái Nguyên – Chợ Mới, gây mất an toàn giao thông, nguy hiểm đến tính mạng người tham gia giao thông, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận thực hiện hành vi này nhằm quay clip để đăng tải trên mạng xã hội.

Hiện nay, 8 đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Thái Nguyên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội gây rối trật tự công cộng. Đáng chú ý, trong số trên, 4 đối tượng đã từng bị Cơ quan điều tra đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường nhưng vẫn tiếp tục vi phạm.

Cơ quan công an cũng tiếp tục điều tra, làm rõ các đối tượng khác để xử lý theo quy định.

Từ năm 2023 đến nay, Công an TP Thái nguyên đã khởi tố 9 vụ án hình sự liên quan đến tội phạm đường phố do nhóm thanh, thiếu niên thực hiện, khởi tố 61 bị can, đề nghị giáo dục tại xã, phường 12 đối tượng và đưa 1 đối tượng vào Trường giáo dưỡng.