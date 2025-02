Khởi tố nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Cà Mau

Ngày 13/2, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can và thực hiện Lệnh khám xét chỗ ở đối với bị can Nguyễn Thành Sua (nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Cà Mau), bị can Phan Thị Thanh Thúy (nguyên Trưởng phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán, Cục Thuế tỉnh Cà Mau).

Bị can Nguyễn Thành Sua (áo sọc). (Ảnh: Trọng Nhân)

Trước đó, tháng 11/2023, Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau để làm rõ sai phạm xảy ra tại Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

Kết quả điều tra xác định các nội dung liên quan Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính và công trình công cộng cửa ngõ Đông Bắc TP Cà Mau (do Ban quản lý dự án Khu đô thị Đông Bắc, trực thuộc Sở Xây dựng Cà Mau làm chủ đầu tư).

Theo đó, bà Phan Thị Thanh Thúy (nguyên Trưởng phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán) trực tiếp theo dõi công tác thẩm định các khoản thu về đất, tham mưu ông Nguyễn Thành Sua (nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thời điểm năm 2012 là Phó Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh) ban hành 4 “Thông báo nộp tiền sử dụng đất” của Ban Quản lý Dự án khu đô thị Đông Bắc, sai quy định của pháp luật, gây thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền trên 5,5 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra vụ án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.