Khởi tố người đàn ông dùng dao tấn công khiến 2 cán bộ công an thương tích

(VTC News) -

Ngày 30/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Trường Sách (42 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để điều tra, xử lý vì tấn công lực lượng công an khiến 2 chiến sỹ bị thương.

Thông tin ban đầu, 11h ngày 28/7, Công an phường Thuận Phước nhận tin báo của người dân với nội dung Nguyễn Trường Sách đột nhập một nhà thờ trên đường 3/2 quậy phá, gây rối trật tự.

Nhận tin báo, Công an phường Thuận Phước cử tổ công tác gồm 4 cán bộ chiến sỹ, trong đó có Trung úy Phan Minh Kỳ và Thiếu tá Dương Quốc Hưng đến hiện trường xử lý vụ việc.

Khi lực lượng công an yêu cầu chấm dứt hành vi gây rối, Nguyễn Trường Sách không chấp hành, cầm dao chạy lên phòng trên gác 2 của nhà thờ cố thủ.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cùng đoàn công tác thăm hỏi, động viên Trung úy Phan Minh Kỳ.

Một lúc sau, Sách bất ngờ lao ra ngoài, dùng dao tấn công khiến Trung úy Phan Minh Kỳ và Thiếu tá Dương Quốc Hưng bị thương.

Lập tức, tổ công tác Công an phường Thuận Phước phối hợp với người dân không chế, tước được dao trong tay Sách.

Hai cán bộ Công an phường sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng, tình hình sức khỏe ổn định.

Sáng 30/7, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cùng đoàn công tác đến thăm, động viên Trung úy Phan Minh Kỳ và Thiếu tá Dương Quốc Hưng.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hải Châu cũng khởi tố bị can, bắt giam Bảo Thắng (17 tuổi, trú phường Thạch Thang, quận Hải Châu) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo thông tin, lúc 22h ngày 13/7, tổ công tác phường Thuận Phước gồm Đại úy Hoàng Đình Dũng cùng 4 cán bộ chiến sỹ khác làm nhiệm vụ điều tiết phương tiện giao thông tại tuyến đường 3/2 thì phát hiện Thắng chạy xe máy không tuân thủ hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ nên yêu cầu chấp hành để đảm bảo an toàn giao thông.

Tuy nhiên, Thắng không chấp hành mà tăng ga cho xe chạy lòng vòng rồi tông thẳng vào người Đại úy Dũng. Cú tông mạnh và bất ngờ khiến Đại úy Dũng không kịp phản xạ, ngã xuống lòng đường, bị thương tích.

Trước hành vi manh động của Thắng, tổ công tác lập tức khống chế, đồng thời đưa Đại úy Hoàng Đình Dũng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.