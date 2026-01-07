Khởi tố kẻ dựng rạp giữa đường gây chết người: Ngăn lệ làng lấn phép nước

(VTC News) -

Một sinh mạng tắt lịm trong dịp đầu năm mới 2026 sau cuộc vui của một gia đình: 20h ngày 4/1, anh Đặng Việt Cường (38 tuổi) chạy xe máy va vào cột trụ chưa tháo dỡ của rạp cưới được dựng giữa đường liên thôn tại xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ. Chấn thương quá nặng khiến anh không qua khỏi.

Bi kịch xảy ra sau rất nhiều cảnh báo suốt bao năm qua về sự nguy hiểm của việc dựng rạp ăn cỗ, làm tiệc giữa đường. Pháp luật không cho phép điều này, nhưng người ta vẫn ngang nhiên vi phạm, chỉ vì sự dung túng của nhiều người có trách nhiệm, với cách nhìn coi lệ làng hơn phép nước, cứ thông cảm vì cho rằng nhà ai chẳng có ma chay cưới hỏi. Và vì cứ được mắt nhắm mắt mở cho qua, có xử lý cũng nhẹ nhàng, nên những chiếc rạp vẫn được dựng lên nghênh ngang như thách thức tử thần và luật pháp.

Nhưng trong vụ tai nạn tại ở Phú Thọ hôm 4/1, pháp luật đã thể hiện sự cứng rắn cần thiết. Bùi Đức Nghĩa - người tổ chức dựng rạp giữa đường và kéo dài việc tháo dỡ sau khi đám cưới kết thúc đã bị khởi tố về tội “Cản trở giao thông đường bộ” theo Điều 261 Bộ luật Hình sự.

Dựng rạp chiếm mặt đường đã là sai, nhưng sau đó lại chồng thêm cái sai nghiệm trọng nữa là không khẩn trương trả lại mặt bằng giao thông. Đến khi trời tối, nhiều cột trụ vẫn còn trên đường giao thông và gây nên cái chết của anh Cường.

Công an tỉnh Phú Thọ khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: CAND)

Với quyết định khởi tố và đưa ra xét xử tại tòa với bản án thích đáng, cơ quan chức năng Phú Thọ không chỉ xử lý một vụ án cụ thể mà còn thể hiện lập trường xóa bỏ nạn dựng rạp chiếm lòng đường, xóa bỏ tư duy coi lệ làng hơn phép nước bằng tinh thần thượng tôn pháp luật. Sự mạnh tay này sẽ góp phần xóa bỏ tâm lý đánh cược với rủi ro và kiểu suy nghĩ “xưa nay mọi người vẫn làm thế, mình làm chắc không sao đâu”...

Tiếng chuông cảnh báo được gióng lên qua quyết định này không chỉ tác động đến những gia đình cần tổ chức sự kiện, dịch vụ dựng rạp mà còn có thể khiến các lực lượng chức năng, cán bộ quản lý địa phương nhìn nhận lại cách quản lý của mình, để thôi dễ dãi, tắc trách, vì rõ ràng họ cũng phải chịu trách nhiệm trong việc để những chiếc rạp tồn tại cả ngày trời ở nơi công cộng.

Sự bỏ qua của họ có thể bắt nguồn từ sự thông cảm cho bà con, hoặc sự nể nang trước "lệ làng", và cả sự chủ quan cho rằng hậu quả sẽ không lớn. Nhưng thảm kịch ở Phú Thọ - với một người thiệt mạng, một người vướng vòng lao lý - sẽ giúp họ nhận ra, sự nể nang ấy gây tai họa cho nhiều người.

Vì thế, dư luận rất hoanh nghênh việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Đức Nghĩa. Hy vọng rằng từ vụ việc ở Phú Thọ, các địa phương khác sẽ không còn tiếp tục làm ngơ với tình trạng dựng rạp lấn chiếm lòng lề đường, coi thường pháp luật và tính mạng con người.

Người dân cũng cần tự hỏi: Một đám cưới vui vẻ liệu có đáng để đánh đổi bằng rủi ro cho người khác? Nhiều người dựng rạp giữa đường không hẳn vì thiếu chỗ, mà vì sự tiện lợi và tâm lý “nhà mình, làng mình”. Họ muốn tiện cho gia chủ, tiện cho khách khứa, còn bất tiện, nguy hiểm cho ai khác thì… tính sau. Đây chính là biểu hiện của lối sống ích kỷ được che đậy bằng danh nghĩa "tính cộng đồng". Khi lợi ích riêng được đặt cao hơn an toàn chung, hậu quả nặng nề chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bạn có đồng tình với ý kiến trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.