Khởi tố kẻ cố tình lao ô tô vào đám đông làm 4 người bị thương

Camera an ninh ghi lại hành vi giết người của Võ Ngọc Hoàng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố, bắt tạm giam Võ Ngọc Hoàng (SN 2000, trú phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) để điều tra hành vi giết người, sau khi người này điều khiển ô tô lao trực diện vào nhóm người đứng tại vỉa hè trước quán nhậu khiến 4 người bị thương.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h30 ngày 7/12, Hoàng cùng bạn ngồi ăn uống tại quán “V Beer” trên đường Lê Hồng Phong (phường Nam Đông Hà).

Cán bộ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị thi hành quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam với Võ Ngọc Hoàng.

Tại đây, Hoàng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với hai nam thanh niên nói giọng miền Bắc ngồi bàn khác. Sau khi lời qua tiếng lại, hai thanh niên rời khỏi quán. Hoàng sau đó gọi em trai là V.N.H đến chở về.

Đến 22h40, H. lái ô tô BKS 74A-35X.XX đến trước quán. Khi lên xe, thấy hai thanh niên từng gây gổ đang đứng trên vỉa hè cùng một số nhân viên của quán, Hoàng đã ngồi vào ghế lái, điều khiển xe lao thẳng vào nhóm người này.

Cú tông mạnh khiến ô tô lật nghiêng trên vỉa hè, làm 4 người bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục thu thập chứng cứ, làm rõ toàn bộ hành vi của bị can Võ Ngọc Hoàng.