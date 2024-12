Khởi tố Giám đốc trung tâm thuộc Sở KH&CN Thừa Thiên - Huế và hai thuộc cấp

(VTC News) -

Ngày 18/12, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa thi hành quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba người là lãnh đạo và nhân viên thuộc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học Công nghệ (thuộc Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Người bị khởi tố là Lê Đình Hoài Vũ - Giám đốc Trung tâm cùng hai thuộc cấp gồm một phó phòng và một nhân viên. Cả ba người bị khởi tố về hành vi "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức". Sáng cùng ngày, lực lượng công an cũng thực hiện khám xét tại trụ sở Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học Công nghệ - Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (thuộc Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên - Huế) thời điểm bị công an khám xét.

Liên quan đến vụ án kể trên, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng quyết định khởi tố với 4 người khác nhưng không phải là cán bộ, nhân viên của Trung tâm kể trên.

Các đây hơn hai tháng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế quyết định khởi tố vụ án hình sự “Nhận hối lộ” xảy ra tại Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019 - 2022; khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn “Bắt bị can để tạm giam”, “khám xét” đối với 5 người về hành vi “Nhận hối lộ” quy định tại khoản 2, điều 354 Bộ luật hình sự.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Bôn (SN 1976, trú phường Gia Hội, TP Huế - đăng kiểm viên, Trưởng phòng tàu cá); Trần Chuối (SN 1977, trú phường Kim Long, TP Huế - đăng kiểm viên); Ngô Văn Tuấn (SN 1988, trú xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc); Phạm Bá Hiếu (SN 1955, trú phường Phú Hậu, TP Huế - nguyên Giám đốc Công ty tàu thuyền An Thuận, phường Thuận An, TP Huế) và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hải Thụy (SN 1979, trú phường Thủy Vân, TP Huế - đăng kiểm viên, Trưởng phòng thanh tra - kiểm ngư).