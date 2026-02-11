Khởi tố giám đốc, chủ tịch công ty sản xuất sữa 'hỗ trợ ung thư' giả

(VTC News) -

Ngày 11/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố 9 bị can về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong số các bị can có Đặng Danh Ngọc, Giám đốc Công ty CP Dược phẩm B.A Việt Nam và Nguyễn Thị Hải Yến, Chủ tịch công ty.

Thực phẩm chức năng giả (Ảnh: VTV).

Theo tài liệu điều tra, sản phẩm bổ sung dinh dưỡng Fucoidan do công ty này đưa ra thị trường được quảng cáo với công dụng hỗ trợ ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư, hướng tới người mắc các bệnh như tiểu đường, mỡ máu, ung thư.

Tuy nhiên, kết quả giám định xác định sản phẩm không đảm bảo hàm lượng, thành phần và nguồn gốc như công bố. Trên bao bì ghi nguyên liệu nhập khẩu từ Nhật Bản, song thực tế nhiều lô hàng sử dụng nguyên liệu giá rẻ có nguồn gốc từ Trung Quốc, với giá chỉ bằng khoảng 1/10 so với thông tin quảng cáo.

Cơ quan điều tra xác định, trong khoảng 3 năm, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 200.000 hộp sản phẩm bổ sung dinh dưỡng giả ra thị trường.

Nhiều người tiêu dùng cho biết tin vào quảng cáo và lời giới thiệu mang tính chuyên môn như “bác sĩ khuyên dùng” nên sử dụng sản phẩm trong thời gian dài trước khi phát hiện bất thường.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò từng cá nhân liên quan và mở rộng xử lý theo quy định pháp luật.