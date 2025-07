Khởi tố một cựu Phó Chủ tịch ngân hàng

(VTC News) -

Chiều 7/7, thông tin tại buổi họp báo của Bộ Công an, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03) cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 15 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án xảy ra tại Công ty Bamboo Capital.

Trong các bị can có ông Đỗ Anh Tú, cựu Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank) và ông Nguyễn Hồ Nam, cựu Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

Ngoài ra, 12 người khác cùng bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Đỗ Anh Tú, cựu Phó Chủ tịch TPBank

Ông Đỗ Anh Tú (63 tuổi) làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị TPBank từ năm 2012 và trực tiếp nắm 3,71% vốn tại đây. Trên website TPBank, ông Tú được giới thiệu là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quản trị thương hiệu, marketing.

Ông Tú còn giữ chức Chủ tịch Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong - TPS, doanh nghiệp do TPBank nắm 9% vốn.