Khởi tố cựu Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai

(VTC News) -

Ngày 31/3, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai, đơn vị đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Hồ Văn Điềm (SN 1968), cựu Chủ tịch và bà Đinh Thị Giang - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ông Điềm và bà Giang bị khởi tố liên quan vụ án tham ô tài sản hơn 4 tỷ đồng xảy ra tại cơ quan này.

Ông Hồ Văn Điềm khi còn đương chức. (Ảnh: Báo Gia Lai)

Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Hồ Văn Điềm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai.

Lý do, ông Điềm thiếu kiểm tra, không phát hiện việc bà Đỗ Thị Thu Hiền - kế toán của cơ quan chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng từ quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh sử dụng vào mục đích cá nhân.

Liên quan vụ việc này, tháng 5/2023, bà Hiền đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai bắt giam về hành vi “Tham ô tài sản”.

Theo hồ sơ tài liệu, từ tháng 2/2021 đến tháng 4/2023, bà Đỗ Thị Thu Hiền, kế toán của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao, lập khống chứng từ rút hơn 4 tỷ đồng tiền Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai từ tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, mở tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Gia Lai.

Khi Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai có quyết định xuất kinh phí của Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cho các cơ quan, bà Hiền không có khả năng chi trả nên đã bỏ trốn.

Sau khi Công an phát thông báo truy tìm, bà Hiền đã về trình diện. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh GIa Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Đỗ Thị Thu Hiền để điều tra về hành vi “tham ô tài sản”.

Đầu tháng 3/2024, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị bất thường, thống nhất cho ông Hồ Văn Điềm, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, thôi tham gia Ủy viên và thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa X nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo nguyện vọng.