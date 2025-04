Khởi tố chủ xưởng, chủ thầu vụ sập sàn nhà xưởng ở Bình Dương làm 3 người chết

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương, cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trịnh Văn Tuấn (SN 1977, quê Đồng Tháp) và Li Xi (SN 1991, quốc tịch Trung Quốc) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

Việc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương thực hiện các bước tố tụng với ông Tuấn và ông Li Xi liên quan vụ việc đau lòng khiến 3 người chết xảy ra vào ngày 17/4/2025, tại Công ty Minh An Vina, thuộc Khu công nghiệp KSB Đất Cuốc, ấp Suối Sâu, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Nhà xưởng bị sập khi đang cải tạo.

Theo điều tra ban đầu, vào tháng 10/2024, Li Xi đã thuê nhà xưởng rộng 1.548m2 của Công ty TNHH Minh An Vina để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đến tháng 4/2025, Li Xi thuê Trịnh Văn Tuấn thi công thêm sàn sắt và đổ bê tông bên trong nhà xưởng. Trịnh Văn Tuấn sau đó đã thuê 5 người thợ khác để thực hiện công việc này nhưng không ký kết hợp đồng lao động theo quy định.

Vào khoảng 7h ngày 17/4, trong quá trình tháo dỡ dàn giáo thi công, toàn bộ sàn bê tông bất ngờ đổ sập, gây ra tai nạn khiến ba người là ông Trịnh Văn Quốc, Trần Quốc Thanh và Trần Văn Lời tử vong. Hai người khác may mắn thoát nạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn nghiêm trọng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và làm việc với những người có liên quan để làm rõ vụ việc.

Bên trong nhà xưởng bị sập.

Li Xi sau đó đã chủ động đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đầu thú và đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Đối với Trịnh Văn Tuấn, cơ quan công an đã thi hành lệnh tạm giữ khẩn cấp và hiện đang tạm giữ để tiếp tục điều tra.

Qua quá trình điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định Li Xi đã tổ chức thi công công trình khi chưa có giấy phép xây dựng và không có hợp đồng thi công theo quy định của pháp luật.

Về phía Trịnh Văn Tuấn, là người trực tiếp thi công công trình, nhưng không đáp ứng đủ điều kiện và năng lực thi công theo quy định.

Hậu quả nghiêm trọng của vụ sập sàn bê tông đã làm chết 3 người. Do đó, căn cứ vào các chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can Trịnh Văn Tuấn và bị can Li Xi đã cấu thành tội "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại điểm a, khoản 3, điều 298 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.