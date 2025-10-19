Công an Hà Nội xác minh clip bé trai bị bạo hành giữa phố

(VTC News) -

Tối 19/10, trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, đơn vị xác minh clip bé trai bị người đàn ông bạo hành ngay giữa phố.

Cùng ngày, mạng xã hội chia sẻ clip quay lại cảnh bạo hành trẻ em xảy ra trước khu vực cây xăng Lương Yên, phường Hai Bà Trưng.

Bé trai bị người đàn ông hành hung giữa phố. (Ảnh cắt từ clip).

Theo nội dung clip, một người đàn ông dựng xe máy giữa đường, rồi có nhiều hành động bạo lực với bé trai khoảng 5-6 tuổi.

Dù bé trai đã ngã ra đường và bật khóc, người đàn ông nhiều lần dùng chân đá vào đầu và mặt của bé. Sự việc diễn ra khi trên xe máy còn có một bé trai khác nhỏ tuổi hơn chứng kiến.

Nhân chứng vụ việc cho hay người đàn ông trong clip là bố của bé trai. Nguyên nhân dẫn đến hành động trên là bé trai làm rơi dép khi đang được chở trên xe máy.

Lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng cho biết sẽ cho xác minh và làm rõ sự việc.