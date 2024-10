Khởi tố, bắt giam Tổng biên tập và 7 thuộc cấp Tạp chí Môi trường và Đô thị

(VTC News) -

Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 1/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam Đồng Xuân Thụ - Tổng biên tập cùng 7 thuộc cấp Tạp chí Môi trường và Đô thị để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Bị can Đồng Xuân Thụ (SN 1972, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội)

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Đồng Xuân Thụ (SN 1972, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội), Tổng biên tập; Nguyễn Thị Ánh Hồng (SN 1977, trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Phó Tổng Biên tập; Bùi Văn Toàn (SN 1980, trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), Trưởng Ban kinh tế, môi trường; Cao Thị Thu Hường (SN 1989, trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội), nhân viên kế toán; Nguyễn Ngọc Tuyên (SN 1989, trú tại xã Vũ Chính, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình), phóng viên; Nguyễn Tất Triển (SN 1978, trú tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình), phóng viên; Đặng Văn Phục (SN 1986, trú tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội), phóng viên; Vũ Đức Lân (SN 1981, trú tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), phóng viên;

Các bị can trên bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản quy định tại Điều 170 Bộ luật hình sự. Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình, đây là một vụ án rất phức tạp với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, có tổ chức. Các nghị phạm đều là những người am hiểu pháp luật, hoạt động “trá hình” dưới danh nghĩa cơ quan báo chí làm từ thiện. Vụ án này có nhiều bị hại là các doanh nghiệp.

Vụ án này có phạm vi hoạt động rộng, liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước nên được dư luận đặc biệt quan tâm, theo dõi.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đang điều tra mở rộng vụ án.