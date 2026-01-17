Khởi tố, bắt giam kẻ sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên

Ngày 17/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Kiều Ngọc Anh về tội “Giết người”, “Cướp tài sản”; đang tiếp tục củng cố hồ sơ về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Công an tỉnh Hưng Yên lấy lời khai bị can Kiều Ngọc Anh.

Sau khi nhận được thông tin về vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 14/1, tại xã Như Quỳnh và xã Lạc Đạo (Hưng Yên), dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập các vật chứng, tài liệu có liên quan để làm rõ nội dung vụ án và truy xét về đối tượng gây án.

Căn cứ các tài liệu điều tra cùng vật chứng thu thập được, chỉ sau 1 giờ từ khi vụ án xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định được đối tượng gây án là Kiều Ngọc Anh.

Bị can Kiều Ngọc Anh ra tay sát hại 2 phụ nữ gây rúng động, bức xúc trong dư luận.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an các xã Như Quỳnh, Lạc Đạo và các đơn vị liên quan xác minh, truy bắt Kiều Ngọc Anh.

Đến 8h19 ngày 15/1, biết không thể bỏ trốn nên Kiều Ngọc Anh đến Công an xã Như Quỳnh đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tại cơ quan điều tra, Kiều Ngọc Anh khai nhận đang gặp khó khăn về kinh tế nên nảy sinh ý định cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Sáng 14/1, hắn đến chợ thôn Hoàng Nha mua 2 con dao (dạng dao bầu) với giá 70 nghìn đồng để thực hiện hành vi cướp tài sản. Khoảng 13h cùng ngày, Kiều Ngọc Anh đạp xe đến đoạn đường B4 Khu Công nghiệp Phố Nối A, thuộc địa phận thôn Hồng Cầu (Như Quỳnh), dựng xe đạp ở rìa đường nhằm mục đích chặn xe của người đi đường để cướp tài sản.

Thời điểm này, chị Bùi Thị Thanh Lon (SN 2006, trú tại Xóm Tưa 2, xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) lái xe máy nhãn hiệu Honda Vision, màu trắng, BKS 28FN-094.49 đi đến khu vực trên thì bị Ngọc Anh chặn xe rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực, cạnh sườn, cánh tay của chị Lon khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, Ngọc Anh cướp xe của chị Lon, khi đến thôn Hoàng Nha thì gặp chị Nguyễn Thị Xuân (SN 1982, trú tại thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo) chạy xe máy nhãn hiệu Honda Airblade, màu vàng đen, BKS 89L1 - 039.58 đi ngược chiều. Ngọc Anh đã vòng xe lại, đuổi theo áp sát xe của chị Xuân nhằm tiếp tục thực hiện hành vi cướp tài sản.

Khi đi đến khu vực trước cổng nhà ông N.N.T, Ngọc Anh đỗ, chặn xe của chị Xuân để cướp tài sản nên chị Xuân đã điều khiển xe đi vào cổng nhà ông N.N.T. Đối tượng tiếp tục chạy đến dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng cạnh sườn trái, phải của chị Xuân khiến nạn nhân bị thương tích, ngã gục xuống sân nhà ông N.N.T.

Lúc này, Ngọc Anh thấy có người trong nhà và khu vực xung quanh nên hắn quay ra, lái xe máy BKS 28FN-094.49 bỏ trốn khỏi hiện trường. Trên đường đi, Ngọc Anh đã vứt 2 con dao gây án tại thôn Lộng Thượng, xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên và tổ dân phố Đạo Xá, phường Trạm Lộ, tỉnh Bắc Ninh.

Tiếp đó, hắn lái xe máy đi đến phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, mở cốp xe lấy số tiền khoảng 1 triệu đồng của chị Lon rồi bỏ lại xe tại đây, bỏ trốn đến TP Hà Nội.

Được biết, Ngọc Anh đã từng đi cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện tỉnh Hưng Yên (từ tháng 2 đến tháng 8/2024). Thời điểm đối tượng bị bắt giữ, cơ quan công an test nhanh Ngọc Anh âm tính với các chất ma túy.