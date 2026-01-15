Vụ 2 phụ nữ bị sát hại tại Hưng Yên: Hàng xóm của nghi phạm tiết lộ thông tin sốc

(VTC News) -

Sau vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến hai người phụ nữ tử vong xảy ra trên địa bàn xã Lạc Đạo (tỉnh Hưng Yên), khắp các thôn xóm nơi đây chìm trong không khí căng thẳng, nặng nề. Những con ngõ trở nên vắng lặng, nhiều gia đình đóng cửa then cài từ sớm, hạn chế ra ngoài.

Từ đầu làng đến cuối xóm, câu chuyện về vụ án mạng được người dân bàn tán với tâm trạng lo lắng, bất an, xen lẫn bàng hoàng và sợ hãi. Tại khu dân cư nơi nghi phạm từng sinh sống, những người hàng xóm vẫn chưa hết ám ảnh khi nhắc lại chuỗi ngày bất ổn kéo dài suốt nhiều năm qua.

Chia sẻ với phóng viên, bà N.T.H.T, cho biết gia đình nghi phạm đã phải đối mặt với rất nhiều áp lực trong thời gian dài. Theo lời bà T., do đối tượng nghiện ngập, có thời điểm gia đình buộc phải nhốt trong nhà để tránh những hành vi khó kiểm soát.

Ngôi nhà của gia đình nghi phạm tại xã Lạc Đạo, nơi người dân cho biết từng nhiều lần đối tượng lên cơn, đe dọa mọi người trong gia đình.

“Có lúc nó lên cơn, cầm dao đe dọa bố mẹ. Thấy tình hình nghiêm trọng quá, gia đình phải gửi đi trại cai nghiện. Mới mãn hạn về chưa được bao lâu thì xảy ra chuyện”, bà T. kể.

Theo người hàng xóm này, nhiều năm trước, bố mẹ của đối tượng từng bôn ba khắp nơi mưu sinh, từ đi xuất khẩu lao động đến vào các tỉnh miền Nam. Chỉ khoảng 5 - 6 năm trở lại đây, gia đình mới trở về quê, xây nhà và ổn định cuộc sống. Hiện người bố làm nghề xây dựng, người mẹ làm công nhân tại một công ty gần nhà.

Tuy nhiên, niềm mong mỏi về một cuộc sống yên ổn dường như chưa bao giờ trọn vẹn. “Thi thoảng nó lại lên cơn, cầm hung khí tấn công bố mẹ. Hàng xóm nhiều lần nghe thấy tiếng người mẹ kêu cứu thất thanh”, bà T. nói.

Người này cũng cho biết, trong những thời điểm đối tượng lên cơn thèm thuốc, gia đình thậm chí phải xích chân nghi phạm ở căn phòng phía sau nhà để tránh nguy hiểm.

“Có lúc đứng ở cổng nhà tôi nhìn chằm chằm vào trong. Tôi hỏi ‘Cháu không đi làm à?’ thì nó chỉ trả lời ‘Cháu không’”, bà T. kể.

Bà T. đã hai lần chứng kiến đối tượng lên cơn dữ dội, dùng dao định tấn công mẹ ruột. “Nghe tiếng kêu cứu, tôi chạy sang nhưng cũng chỉ dám đứng ngoài cổng thôi, không ai dám can thiệp sâu vì sợ nguy hiểm”, bà nhớ lại.

Trong trí nhớ của bà T., mẹ của nghi phạm là người luôn sống trong tình trạng lo lắng. “Chị ấy khổ lắm, gần như sống trong sợ hãi suốt nhiều năm. Hàng xóm như tôi khi nghe vụ việc hôm qua cũng bủn rủn chân tay. Hai con gái tôi đã lấy chồng, con trai đi học xa, các con gọi điện dặn tôi chỉ ở trong nhà, phải chốt cửa cẩn thận. Nhà tôi có vài phòng trọ, tôi cũng gọi điện dặn mọi người về là khóa cửa ngay”, bà T. nói.

Không chỉ riêng bà T., nhiều người dân khác trong khu phố cũng bày tỏ sự ám ảnh kéo dài. Một hàng xóm khác cho biết đối tượng đã nghiện nhiều năm, gia đình nhiều lần gửi đi trại cai nghiện, trường giáo dưỡng với hy vọng con trai có thể thay đổi.

“Nhà có hai chị em, chị gái đã đi lấy chồng, chỉ còn mình cậu con trai này ở với bố mẹ. Trước kia bố mẹ đi làm ăn xa, nó ở nhà với ông bà, bỏ học liên miên rồi hư hỏng, nghiện ngập”, người này kể.

Theo lời người hàng xóm này, đối tượng đã từng gây ra những tình huống nguy hiểm xảy ra từ nhiều năm trước. “Có lần nó ngồi trên bờ tường gần khu trọ, thấy công nhân tan ca về là lao xuống đánh người ta chảy máu miệng. May mà lúc đó mọi người can kịp”, người dân nhớ lại.

Gia đình từng kỳ vọng rất nhiều vào việc đưa con đi cai nghiện, giáo dưỡng để rèn luyện, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, theo hàng xóm, do tình trạng nghiện ngập và tinh thần không ổn định, mong muốn này không thành.

“Hôm qua nghe tin, cả xóm ai cũng bàng hoàng. Mọi người thương bố mẹ nó lắm. Bố nó suy nghĩ nhiều, chẳng ăn uống gì, có lúc còn ngồi khóc khi nhìn bạn bè cùng trang lứa của con đã trưởng thành, yên bề gia thất”, người hàng xóm bày tỏ.

Trước đó, vào sáng 15/1, đối tượng Kiều Ngọc Anh (nam, sinh năm 1999, trú xã Đạo Lạc, tỉnh Hưng Yên) đã ra đầu thú tại Công an xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để làm rõ vụ việc theo quy định.