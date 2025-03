Khởi tố 18 người cầm hung khí đuổi nhau ở Thái Bình

(VTC News) -

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 18 bị can để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Điều 318 Bộ luật hình sự. Trong đó, cơ quan CSĐT ra quyết định tạm giam 7 bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 11 bị can.

22 thanh thiếu niên bị bắt giữ tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Thái Bình)

Đêm 22 rạng sáng 23/3, cơ quan công an nhận được tin báo về một số nhóm thanh thiếu niên đuổi nhau trên đường, mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Nhóm này có hành vi manh động, liều lĩnh, gây hoang mang, lo lắng cho người dân.

Các nhóm nêu trên đi xe máy kẹp 2, kẹp 3 với tốc độ nhanh, không đội mũ bảo hiểm, đánh võng, bấm còi, dàn hàng ngang. Nhiều nghi phạm cầm theo gạch, gậy tre, phóng lợn rượt đuổi nhau trên đường.

Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng cử các tổ công tác ngăn chặn và bắt giữ 3 nhóm với 22 thanh thiếu niên tuổi từ 15 - 19 tuổi, trú tại các huyện Kiến Xương, Đông Hưng, Hưng Hà và TP Thái Bình.

Thời gian gần đây, Công an tỉnh Thái Bình liên tiếp triệt xóa, khởi tố hàng chục nghi phạm đi xe máy, mang theo hung khí nguy hiểm rượt đuổi nhau giải quyết mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, gây bức xúc trong nhân dân.

Mới đây là quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 18 bị can để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng” và tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản" xảy ra đêm 9/3.

Đây là vụ hỗn chiến giữa 23 thanh thiếu niên đi xe máy chủ yếu đến từ các huyện Đông Hưng, Quỳnh Phụ và 5 thanh niên huyện Kiến Xương đi trên 2 xe máy, mang theo hung khí.

Vụ hỗn chiến khiến T.Q.M (SN 2008, trú tại xã Bình Định, huyện Kiến Xương) gãy xương cổ tay trái; Đ.Đ.B.A (SN 2009, trú tại xã Nam Bình, huyện Kiến Xương) bị vỡ xương trán đỉnh bên phải, tụ máu ngoài màng cứng; 1 xe mô tô bị hư hỏng.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 3 thanh kiếm và 2 tuýp sắt, 9 xe máy các loại.