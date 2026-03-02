Khơi thông miệng cống sau mưa lớn ở Đắk Lắk, người đàn ông bị nước cuốn tử vong

(VTC News) -

Sáng 2/3, lãnh đạo UBND phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ việc một người đàn ông bị nước cuốn xuống cống dẫn đến tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 1/3, sau khi đi làm về, ông Đỗ Văn H. (SN 1981, thuê trọ trên đường Triệu Quang Phục, phường Thành Nhất) thấy mưa lớn khiến rác ứ đọng, che kín miệng cống trước nhà nên ra khơi thông.

Người dân dùng máy múc đưa nạn nhân ra ngoài.

Trong lúc dọn rác, ông H. không may trượt ngã và bị dòng nước chảy xiết cuốn xuống cống, trôi khoảng 200m.

Phát hiện sự việc, người dân cùng lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức tìm kiếm, dùng máy múc mở nắp cống để đưa nạn nhân ra ngoài. Ông H. được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Được biết, gia đình ông H. có hoàn cảnh khó khăn, đang thuê trọ tại địa phương. Sau sự việc, nhiều người dân và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ quan tài, gạo và tiền mặt để gia đình lo hậu sự.

Trước đó, sáng 26/10/2025, tại thôn Tu Gia (xã Trà Tập, Đà Nẵng), một học sinh lớp 3 không may trượt chân trước nhà, rơi xuống mương nước và bị cuốn vào cống, tử vong thương tâm. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên địa bàn có mưa rất to, nước chảy xiết.

Thời điểm đó, tại xã Trà Tân, mưa lớn khiến cầu Ca Da trên Quốc lộ 24C, đoạn giáp ranh giữa xã Trà My và xã Trà Tân (thành phố Đà Nẵng) bị sạt lở nghiêm trọng. Một phần mặt đường ở mố cầu bị nước cuốn trôi, tạo hố sâu nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Thời điểm sạt lở có người điều khiển xe máy chạy qua, may mắn thoát nạn; phương tiện đã được lực lượng chức năng trục vớt lên bờ.