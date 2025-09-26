Khởi sắc nông thôn mới góp phần giảm nghèo bền vững

(VTC News) -

Hạ tầng nông thôn phát triển đồng bộ, dịch vụ thiết yếu được mở rộng; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực, góp phần thu hẹp khảng cách phát triển và chênh lệch vùng miền. Kết quả đó đã góp phần thiết thực vào Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.

Điển hình như tại tỉnh Cà Mau, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thời gian qua đạt nhiều kết quả nổi bật. Đến nay, toàn tỉnh có 43/55 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, trong đó có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Từ thành quả ấy, diện mạo nông thôn Cà Mau đã có bước chuyển mình mạnh mẽ với những con đường thẳng tắp, những cây cầu kiên cố, những cánh đồng lúa chín vàng, làng quê như bừng sáng.

Một dấu ấn đặc biệt là việc hoàn thành xây mới và sửa chữa 4.400/4.400 căn nhà cho hộ nghèo, hộ chính sách. Công trình này đạt 100% mục tiêu, vượt tiến độ gần 3 tháng so với kế hoạch tỉnh và sớm hơn gần 5 tháng so với chỉ tiêu Trung ương. Tổng kinh phí thực hiện lên tới 235,890 tỷ đồng, thể hiện nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân.

Bên cạnh đó, Cà Mau tập trung nâng cấp hạ tầng: Hàng ngàn km đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, trên 70% trường học và trạm y tế xã đạt chuẩn...

Còn tại Cần Thơ, đến nay toàn thành phố có 72 xã, trong đó 59 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. TP cũng có 895 sản phẩm OCOP được công nhận, gồm: 4 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao, 242 sản phẩm đạt 4 sao và 649 sản phẩm đạt 3 sao...Nhờ đó, diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc, đời sống của đa phần người dân được cải thiện đáng kể về vật chất và tinh thần cho người dân.

Một trong những địa phương đạt được kết quả ấn tượng trong xây dựng nông thôn mới không thể không nhắc tới Phú Thọ, từ các kết quả đạt được, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3,21% cuối năm 2024 xuống còn 2,75% cuối năm 2025; bảo đảm 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu, đủ điều kiện được vay vốn tín dụng ưu đãi; 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế...

Hay như tỉnh Lào Cai xác định, chương trình xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trong giai đoạn tới không chỉ nhằm đạt các con số thống kê, mà là một hành trình kiến tạo không gian sống đáng mơ ước ở nông thôn: Hiện đại về hạ tầng, phong phú về sinh kế, giàu bản sắc văn hóa và bền vững về môi trường.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2030: Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng ít nhất 2,5 lần so với năm 2020; Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn dưới 4%; 100% xã đạt chuẩn Nông thôn mới, trong đó ngày càng nhiều xã đạt chuẩn nâng cao và kiểu mẫu.

Từ những kết quả đã đạt được, thực tế ghi nhận tại các các địa phương cho thấy nỗ lực duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và bảo vệ môi trường.

Đồng thời, chú trọng phát huy vai trò chủ thể của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới, để mỗi làng quê không chỉ khang trang về hạ tầng, cơ sở vật chất mà còn giàu bản sắc văn hóa, bền vững về sinh kế và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, thiết thực thực hiện phong trào phong trào thi đua 'Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau'.

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng xây dựng Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2035. Chủ trương này dựa trên cơ sở tích hợp Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành một chương trình mục tiêu quốc gia mới trong 10 năm (giai đoạn 2026-2035).

Theo đó, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2035 triển khai thực hiện trên phạm vi cả nước. Đối tượng thụ hưởng của Chương trình là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người dân, cộng đồng dân cư, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp và các tổ chức khác có liên quan trên địa bàn cả nước, trong đó, ưu tiên địa bàn nông thôn, xã nghèo.

Các mục tiêu cụ thể đến 2030 được đề ra là: Thu nhập bình quân của người dân nông thôn năm 2030 phấn đấu tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020. Tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm từ 1 đến 1,5%/năm, tỷ lệ nghèo đa chiều ở xã nghèo giảm ít nhất 3%/năm. Phấn đấu 100% số xã nghèo trên cả nước thoát khỏi tình trạng nghèo; có ít nhất 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới;…

Như vậy, theo mục tiêu của chương trình không chỉ dừng lại ở việc giảm hộ nghèo mà còn nỗ lực cải thiện điều kiện vật chất, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng nông thôn mới toàn diện, bền vững, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống Nhân dân.