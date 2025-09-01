'Khối lông vũ' sẵn sàng tung cánh trên bầu trời Quảng trường Ba Đình ngày 2/9

Chim bồ câu từ lâu đã trở thành biểu tượng của hòa bình, gắn liền với khát vọng tự do, đoàn kết và tình hữu nghị giữa các dân tộc. Với hình ảnh những cánh chim tung bay trên bầu trời, bồ câu mang đến thông điệp về một thế giới hòa bình, nơi con người cùng chung sống trong an lành. Ở Việt Nam, mỗi dịp lễ trọng đại của đất nước, hình ảnh đàn bồ câu tung cánh lại xuất hiện, không chỉ tạo nên khoảnh khắc đẹp mắt mà còn khẳng định khát vọng hòa bình, độc lập, thống nhất và phát triển bền vững của dân tộc.