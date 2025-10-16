Khởi công trường học ở vùng biên Đà Nẵng: Thủ tướng dặn không để thất thoát

(VTC News) -

Chiều 16/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án xây dựng trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Tây Giang - cách trung tâm TP Đà Nẵng khoảng 120 km về phía Tây.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Đảng, Nhà nước ta xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu; tập trung đầu tư cho nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển hệ thống giáo dục - đào tạo từ cấp mầm non tới đại học.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ.

Theo Thủ tướng, vừa qua cùng với các nghị quyết "trụ cột" quan trọng khác, Bộ Chính trị đã ban hành các Nghị quyết 71, Nghị quyết 72 về phát triển giáo dục, đào tạo và y tế, góp phần đảm bảo công bằng, tiến bộ, an sinh xã hội và phát triển đồng đều giữa các vùng, miền.

Đặc biệt, Bộ Chính trị quyết định chủ trương xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền.

Thủ tướng đánh giá cao TP Đà Nẵng triển khai ngay Kết luận của Bộ Chính trị, triển khai xây dựng 6 trường học tại các xã biên giới trong năm 2025, với tổng số kinh phí hơn 1.500 tỷ đồng. Trong đó, riêng trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và trung học cơ sở Tây Giang có kinh phí hơn 262 tỷ đồng, tiết kiệm gần 10% kinh phí so với kế hoạch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Đà Nẵng phải hoàn thành xây dựng Trường Tây Giang trước tháng 6/2026 và hoàn thành xây dựng cả 6 trường khu vực biên giới trong năm 2026.

Nhấn mạnh đây là công trình mang ý nghĩa nhân văn cao cả, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các nhà thầu xây dựng phải thực hiện dự án với tất cả trách nhiệm, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, làm tổn thương tình cảm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào ta, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao 100 phần quà tặng học sinh trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và trung học cơ sở Tây Giang nhằm động viên, khuyến khích các em chăm ngoan, học giỏi; trao quà tặng 10 gia đình đã có nhiều đóng góp trong việc triển khai dự án xây dựng trường.