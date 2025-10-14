Khởi công Nhà máy giấy Hòa An Phước tại Thái Nguyên

(VTC News) -

Cụm công nghiệp Quảng Chu - hạ tầng chiến lược của Thái Nguyên

Nằm trên trục cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Cụm công nghiệp Quảng Chu được định vị là trung tâm công nghiệp mới của khu vực phía Bắc, nơi quy tụ các dự án sản xuất có giá trị gia tăng cao. Dự án do Tập đoàn Onsen Fuji đầu tư hạ tầng, được quy hoạch bài bản với giao thông thuận lợi, quỹ đất sạch, nguồn điện nước ổn định và khu xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn quốc gia.

Nhà máy sản xuất giấy Kraft tại Cụm công nghiệp Quảng Chu.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công ngày 11/10, ông Vũ Văn Chinh - Đại diện Tập đoàn Onsen Fuji - cho biết: “Ngay từ khi quy hoạch Quảng Chu, chúng tôi hướng đến xây dựng một cụm công nghiệp kiểu mẫu, đồng bộ hạ tầng, chú trọng yếu tố môi trường và kết nối vùng. Việc Giấy Hòa An Phước lựa chọn đầu tư tại đây là minh chứng cho định hướng đúng đắn và năng lực phát triển hạ tầng của Onsen Fuji.”

Lợi thế giúp doanh nghiệp chọn Quảng Chu

Theo đại diện Giấy Hòa An Phước, Quảng Chu được lựa chọn nhờ vị trí chiến lược và hạ tầng hoàn thiện. Cụm công nghiệp nằm gần Quốc lộ 3C, cách trung tâm thành phố Thái Nguyên khoảng 20km, giúp kết nối nhanh với các tuyến cao tốc trọng điểm, rút ngắn thời gian vận chuyển nguyên liệu, tối ưu chi phí logistics.

Bên cạnh đó, hệ thống điện, nước, viễn thông và xử lý nước thải đồng bộ giúp doanh nghiệp vận hành ổn định và lâu dài. Đặc biệt, Tập đoàn Onsen Fuji luôn đồng hành, hỗ trợ các nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai, từ thủ tục pháp lý đến hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn.

Dự án Giấy Kraft Hòa An Phước - bước tiến mới của ngành giấy Việt Nam

Dự án hướng tới sản xuất giấy kraft chất lượng cao phục vụ nhu cầu bao bì, đóng gói và xuất khẩu. Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, đồng thời góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp của huyện Chợ Mới và tỉnh Thái Nguyên.

Khởi công dự án Giấy Kraft Hoà An Phước quy mô lớn tại Thái Nguyên - bước tiến mới của ngành công nghiệp trung du miền núi phía Bắc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Long, đại diện công ty, nhấn mạnh: “Chúng tôi lựa chọn Quảng Chu không chỉ vì vị trí thuận lợi mà còn bởi hạ tầng hiện đại, dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp. Với sự hợp tác của Tập đoàn Onsen Fuji, chúng tôi tin tưởng dự án sẽ sớm hoàn thiện, đóng góp tích cực cho sự phát triển công nghiệp của Thái Nguyên”.

Động lực mới cho công nghiệp trung du miền núi phía Bắc

Theo quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh, Cụm công nghiệp Quảng Chu được xác định là đầu mối mở rộng không gian sản xuất về phía Bắc, thu hút các dự án công nghiệp thân thiện với môi trường và có giá trị gia tăng cao.

Lễ khởi công Nhà máy Giấy Kraft Hòa An Phước không chỉ mở ra bước tiến mới của doanh nghiệp, mà còn thể hiện tầm nhìn của Tập đoàn Onsen Fuji trong việc kiến tạo các cụm công nghiệp hiện đại, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao vị thế công nghiệp của Thái Nguyên.