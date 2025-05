Khoảnh khắc Ukraine tập kích vào Kursk trước Ngày Chiến thắng

(VTC News) -

Khoảnh khắc Ukraine mở cuộc tập kích mới vào Kusk.

Cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào một số địa điểm, bao gồm làng Tetkino và Novy Put nằm ngay phía đông của khu vực bị lực lượng Ukraine chiếm đóng vào hồi tháng 8/2024. Khu vực này được quân đội Nga giải phóng hoàn toàn vào đầu năm nay.

Cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk, ông Igor Kimakovsky cho biết: "Ở khu vực Tetkino và gần Novy Put, đối phương tiến hành nhiều cuộc tập kích trong ngày thứ hai liên tiếp và họ đang cố gắng xóa mìn, rào cản kỹ thuật của chúng tôi để đưa quân vào lỗ hổng".

Nhiều video lưu hành trực tuyến quay ở phía nam Tetkino cho thấy quân đội Ukraine triển khai một số phương tiện trong nỗ lực phá vỡ biên giới gia cố, dọn mìn, kim tự tháp bê tông 'răng rồng' và chướng ngại vật khác.

Các phương tiện Ukraine triển khai như IMR-2 do Liên Xô sản xuất, xe kỹ thuật Wisent 1 do Đức cung cấp và xe rà phá mìn UR-77 Meteorit do Liên Xô thiết kế đều bị nhiều máy bay không người lái FPV tấn công và bị phi hành đoàn bỏ rơi.

Lực lượng Ukraine cũng cố gắng sơ tán đội xe trên xe đạp 4 bánh. Tuy nhiên, một số đội sơ tán cũng trở thành nạn nhân của máy bay không người lái FPV.

Cùng với đó, nhiều xe bọc thép của Ukraine cố gắng tiến vào vị trí của Nga gần Tetkino thông qua lỗ hổng. Trong đoạn video do RT cung cấp cho thấy một chiếc xe bọc thép M1117 do Mỹ cung cấp cũng bị máy bay không người lái mang theo hai đầu đạn PRG-7 đâm phải.