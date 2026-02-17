17/02/2026 13:45:09 +07:00

Khoảnh khắc sum vầy bên người thân của sao Việt ngày mùng 1 Tết

Áo dài là trang phục được nhiều nghệ sỹ lựa chọn nhất trong những bức ảnh đoàn viên, chúc Tết, du xuân... mà họ ghi lại vào sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ.

Diva Hồng Nhung đón năm mới an yên bên bố.

Đại gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý quây quần bên nhau trong ngày đầu năm. Các thành viên cùng diện áo dài màu pastel nhã nhặn, ton sur ton. "Mùng 1 Tết, gia đình của Hà xin gửi lời chúc Tết đến tất cả mọi người, những ai hữu duyên nhìn thấy dòng tin nhắn này thật nhiều sức khỏe, mã đáo thành công, phi nước đại đến những giấc mơ của mình và đặc biệt luôn thật nhiều hạnh phúc", nữ ca sỹ chia sẻ.

Sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, vợ chồng Midu diện áo dài đi chúc Tết. Họ cùng ghi lại một số khoảnh khắc đẹp trong ngày đầu năm mới. "Mến chúc mọi người may mắn nở rộ như hoa đào. Mỗi ngày đều ngọt ngào như bánh mứt. Chúc mừng năm mới Bính Ngọ", Midu viết.

Tóc Tiên rạng rỡ chào đón năm mới với trang phục áo dài. Năm nay, cô đón Tết một mình. "Những điều tốt lành rồi sẽ tới thôi", nữ ca sỹ viết.

Anh Tú diện trang phục Táo quân để đi chúc Tết họ hàng và lì xì các cháu ở quê. Dù lịch trình bận rộn, nam ca sỹ luôn dành thời gian cho gia đình vào năm mới.

Gia đình 5 thành viên của Đăng Khôi - Thủy Anh sẵn sàng để đi chúc Tết. Nam ca sỹ chia sẻ: "Mùng 1 cả nhà Khôi đi du xuân đây, có duyên gặp ai gọi 'anh Khôi' là anh lì xì luôn đó. Gia đình Khôi chúc mọi người một năm Bính Ngọ mã đáo thành công".

Chi Pu cùng gia đình diện áo dài để chụp ảnh kỷ niệm ngày mùng 1 Tết.

Hai vợ chồng Bình An - Phương Nga.

Lan Khuê cùng chồng con khoe ảnh dịp đầu năm trước biệt thự rộng lớn.

Khoe ảnh bên bố mẹ, Hương Giang viết: "Chúc mọi người năm mới mã đáo thành công".

Soobin mặc áo dài, đón năm mới bên gia đình sau một năm thành công rực rỡ.

Bà xã NSND Công Lý chia sẻ hình ảnh ấm áp bên chồng ngay đầu năm mới.

Bảo Anh đón năm mới bình yên bên cô con gái 2 tuổi. Hai mẹ con diện áo dài đôi dịu dàng.

Ngọc Thanh
