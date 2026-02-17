Khoảnh khắc sum vầy bên người thân của sao Việt ngày mùng 1 Tết

Đại gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý quây quần bên nhau trong ngày đầu năm. Các thành viên cùng diện áo dài màu pastel nhã nhặn, ton sur ton. "Mùng 1 Tết, gia đình của Hà xin gửi lời chúc Tết đến tất cả mọi người, những ai hữu duyên nhìn thấy dòng tin nhắn này thật nhiều sức khỏe, mã đáo thành công, phi nước đại đến những giấc mơ của mình và đặc biệt luôn thật nhiều hạnh phúc", nữ ca sỹ chia sẻ.