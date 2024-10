Khoảng 700 người nỗ lực dập tắt đám cháy rừng tại Hải Dương

Thông tin từ Chi cục Kiểm lâm Hải Dương, lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với các lực lượng công an, quân đội, ban quản lý rừng, chính quyền thị xã Kinh Môn (Hải Dương) và các xã, phường nỗ lực khống chế ngọn lửa, không để lửa lan rộng tại khu vực gần đền Cao An Phụ, núi An Phụ, xã An Sinh, thị xã Kinh Môn.

Đám cháy trong khu vực đền Cao An Phụ nơi thờ An Sinh Vương Trần Liễu, thân phụ của Trần Hưng Đạo. Di tích này đã được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt vào năm 2016.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội do thời tiết hanh khô. (Ảnh: TTXVN phát)

Thông tin ban đầu, đám cháy được phát hiện vào khoảng 17h ngày 5/10 tại khu vực phía sau chùa Gạo theo hướng lên tượng đài Trần Hưng Đạo trên núi An Phụ.

Sau khi phát hiện đám cháy, lãnh đạo thị xã Kinh Môn đã có mặt tại hiện trường huy động các lực lượng với khoảng 700 người tham gia chữa cháy.

Các lực lượng chức năng huy động 2 xe cứu hỏa, đồng thời phát quang cây và dọn thực bì để tạo đường băng cản lửa. Tuy nhiên, sau bão số 3 (Yagi), lượng cây đổ nhiều, thời tiết hanh khô nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Đến khoảng 23h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Tuy nhiên, do lớp thực bì dày, đến sáng 6/10, đám cháy lại bùng phát trở lại và có khả năng lan rộng.

Hiện các lực lượng chức năng đang nỗ lực triển khai các phương án để sớm dập tắt đám cháy, đảm bảo an toàn cho người, khống chế không cho ngọn lửa lan rộng sang các khu vực lân cận.