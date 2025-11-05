Khoa Kinh tế và Quản lý - HV Nông nghiệp: Đào tạo thạc sĩ gắn liền thực tiễn

(VTC News) -

Khoa Kinh tế và Quản lý thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang khẳng định vị thế là một trong những trung tâm đào tạo sau đại học uy tín, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua ba ngành đào tạo thạc sĩ: Kinh tế nông nghiệp, Quản lý kinh tế và Phát triển nông thôn. Các chương trình này được thiết kế hiện đại, gắn kết chặt chẽ với thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong nước và quốc tế.

Chất lượng đào tạo từ đội ngũ và phương pháp

Một trong những thế mạnh cốt lõi của Khoa là đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, tâm huyết. Với trên 75% giảng viên có trình độ Tiến sĩ, được đào tạo bài bản tại các quốc gia tiên tiến như Anh, Úc, Nhật Bản, Hà Lan, Hàn Quốc... trong đó có 2 Giáo sư và 8 Phó Giáo sư. Các giảng viên không chỉ dày dạn kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu mà còn là những chuyên gia tư vấn chính sách, tham gia nhiều dự án phát triển trong nước và quốc tế.

Điểm nổi bật của các chương trình là phương pháp giảng dạy linh hoạt, lấy người học làm trung tâm. Học viên được tham gia các lớp học tương tác, thảo luận tình huống thực tế, và thực hiện các dự án nhóm mô phỏng quy trình ra quyết định quản lý. Đặc biệt, chương trình thường xuyên tổ chức các chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp và lãnh đạo địa phương, giúp học viên "không chỉ học kiến thức mà còn rèn năng lực tư duy và hành động".

Học viên cao học Khoa Kinh tế và Quản lý bảo vệ Đề án tốt nghiệp năm 2025.

Ba ngành học, một mục tiêu: Gắn với thực tiễn

Khoa triển khai đào tạo linh hoạt theo hai định hướng: Nghiên cứu và ứng dụng, cho phép học viên lựa chọn lộ trình phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp.

Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Chương trình được thiết kế đặc biệt nhằm giúp các nhà quản lý cấp trung "nâng tầm tư duy" từ tác nghiệp trở thành nhà lãnh đạo chiến lược. Học viên được rèn luyện ba năng lực cốt lõi: Tư duy chiến lược và hoạch định chính sách; năng lực quản trị và ra quyết định dựa trên dữ liệu; và năng lực lãnh đạo, đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, chương trình cũng tăng cường yếu tố hội nhập quốc tế với các học phần cập nhật về kinh tế số, ứng dụng trí tuệ nhân, quản lý đổi mới, quản trị phát triển bền vững, cũng như cơ hội giao lưu học thuật và nghiên cứu cùng giảng viên, chuyên gia trong và ngoài nước.

Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp: Chương trình đào tạo chuyên gia và nhà quản lý có năng lực phân tích kinh tế, ra quyết định dựa trên dữ liệu và quản lý phát triển nông nghiệp trong bối cảnh số hóa và hội nhập toàn cầu.

Học viên được trang bị kiến thức hiện đại về kinh tế nông nghiệp, kinh tế tài nguyên, kinh tế tuần hoàn, chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn; cùng kỹ năng thiết kế, đánh giá và quản lý các dự án chuỗi giá trị nông sản theo hướng bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu. Chương trình cũng chú trọng ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ mới và tư duy hội nhập quốc tế trong quản lý và đổi mới nông nghiệp.

Thạc sĩ Phát triển nông thôn: Ra đời từ năm 2013, chương trình đào tạo chuyên gia có năng lực thiết kế, quản lý và điều hành các dự án phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển cộng đồng. Học viên được trang bị kiến thức về kinh tế – xã hội nông thôn, quản lý dự án, chính sách phát triển, cùng kỹ năng huy động nguồn lực và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, chương trình chú trọng ứng dụng công nghệ số trong quản lý, phát triển sinh kế xanh, thích ứng biến đổi khí hậu và thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở nông thôn.

Học viên cao học Khoa Kinh tế và Quản lý nhận bằng tốt nghiệp năm 2025.

Từ nghiên cứu đến cơ hội nghề nghiệp

Thực tiễn là yếu tố xuyên suốt trong quá trình đào tạo. Học viên được khuyến khích tham gia các nhóm nghiên cứu mạnh của Khoa và các dự án trong nước, quốc tế để thực hiện luận văn thạc sĩ. Các đề tài nghiên cứu đều tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn nổi cộm như phát triển nông nghiệp tuần hoàn, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nông nghiệp, các vấn đề xã hội nông thôn như di cư hay bình đẳng giới, và tác động của biến đổi khí hậu đến sinh kế.

Sau khi tốt nghiệp, học viên có cơ hội nghề nghiệp rất rộng mở, có thể đảm nhận các vị trí quản lý, chuyên viên hoạch định chính sách tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ (NGO) và doanh nghiệp; trở thành giảng viên, nhà nghiên cứu hoặc tự khởi nghiệp, lãnh đạo các hợp tác xã, doanh nghiệp xã hội.

Uy tín đào tạo của Khoa không chỉ thu hút đông đảo học viên trong nước mà còn có sức lan tỏa quốc tế, với sự tham gia của học viên đến từ Lào, Campuchia, các quốc gia châu Phi, cùng các học viên trao đổi ngắn hạn từ các trường đại học đối tác tại Trung Quốc, Thái Lan, Úc và Nhật Bản.

Môi trường học tập đa văn hóa này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu, mà còn giúp học viên phát triển tư duy toàn cầu, khả năng thích ứng và kỹ năng hội nhập quốc tế – những yếu tố quan trọng trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Đây chính là minh chứng cho vị thế và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Khoa trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.