Khi thiết kế và công nghệ châu Âu hội ngộ tại Vietnam Expo HCMC 2025

(VTC News) -

Vietnam Expo HCMC 2025 quy tụ xu hướng mới cho thị trường Việt Nam

Vietnam Expo HCMC 2025, kỳ triển lãm thương mại quốc tế lần thứ 23, tiếp tục chứng minh sức hút của mình với hơn 1.000 gian hàng từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Triển lãm Vietnam Expo đang ngày càng được giới thiết kế, kiến trúc và xây dựng quan tâm nhờ quy tụ nhiều thương hiệu có chất lượng ổn định. Hơn hết, sự kiện năm nay mở ra một khung hình mới về sự hội tụ giữa thẩm mỹ phương Tây và nhu cầu của người tiêu dùng, tạo nên cơn sốt về các sản phẩm có thiết kế và công nghệ châu Âu.

Vietnam Expo HCMC 2025 diễn ra tại Trung tâm hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC) thu hút đông đảo quan khách đến tham quan.

Trong dòng chảy phát triển ngày càng mạnh mẽ của thị trường nhà ở và vật liệu hoàn thiện, sự kiện năm nay được kỳ vọng trở thành một sân khấu, nơi tinh thần châu Âu giao thoa mạnh mẽ với sức sáng tạo của doanh nghiệp Việt. Sự góp mặt của Uuviet Solutions vốn được biết đến là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực giải pháp hoàn thiện không gian tổ ấm cao cấp, mang đến một sắc thái rất riêng biệt và đáp ứng rõ nét các yếu tố đó.

Sự hiện diện khác biệt giữa hơn 1.000 gian hàng quốc tế

Được biết, Uuviet Solutions là một trong những đơn vị giàu kinh nghiệm trong ngành nội thất tại Việt Nam, sở hữu 5 ngành hàng với hơn 20 thương hiệu quốc tế. Tại Vietnam Expo HCMC 2025, doanh nghiệp này còn thiết kế toàn bộ gian hàng như một không gian phòng tắm thực thụ, nơi ánh sáng, phụ kiện, tông màu, bố cục hòa quyện tuyệt đối, giúp khách tham quan có cảm giác bước vào một căn hộ hạng sang.

Sự xuất hiện của Uuviet Solutions cũng được nhiều chuyên gia đánh giá cao. Đồng thời, đây cũng là lời khẳng định rằng doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể theo kịp tiêu chuẩn quốc tế khi đặt sáng tạo và trải nghiệm người dùng lên hàng đầu. Tâm điểm của gian hàng là dòng thiết bị phòng tắm Innoci, thương hiệu đến từ Đức, được biết đến với khả năng dung hòa ba yếu tố: thẩm mỹ, công nghệ và tiêu chuẩn xanh. Đây cũng là dòng sản phẩm Uuviet Solutions ưu tiên giới thiệu trong năm 2025 và năm 2026, nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cấp phòng tắm cao cấp tại Việt Nam.

Uuviet Solutions nổi bật và khác biệt giữa hơn 1000 gian hàng tại Vietnam Expo HCMC 2025.

Các dòng sen tắm và vòi chậu rửa của Innoci gây ấn tượng với khả năng điều tiết nước thông minh, giúp duy trì áp lực mạnh nhưng giảm đáng kể lượng nước tiêu thụ. Sản phẩm bồn cầu Innoci cũng chú ý nhờ cơ chế xả xoáy mạnh, men sứ tránh bám bẩn và hạn chế việc sử dụng hóa chất tẩy rửa.

Ngoài ra, bồn tắm Innoci được hoàn thiện bằng chất liệu acrylic cao cấp, thiết kế đường cong nhẹ ôm sát cơ thể, tạo cảm giác thư giãn tự nhiên. Điều này, khiến gian hàng của Uuviet Solutions luôn có lượng khách đông đảo ghé thăm trong suốt ba ngày diễn ra triển lãm.

Tầm nhìn và cách định vị thương hiệu

Gian hàng gây được ấn tượng và có lượng khách đông đảo trong suốt ba ngày diễn ra triển lãm.

Triển lãm năm nay không chỉ là cơ hội nhìn lại sự phát triển của thị trường mà còn là lời mời gọi mạnh mẽ: Doanh nghiệp Việt cần bứt phá nhanh hơn, sáng tạo nhiều hơn và dám thách thức các tiêu chuẩn cao hơn.

Vietnam Expo HCMC 2025 trở thành sàn diễn của công nghệ và thiết kế, nơi những câu chuyện về bản lĩnh thương hiệu Việt được kể theo cách đẳng cấp, tự tin và giàu cảm hứng. Và trong câu chuyện ấy, Uuviet Solutions bằng cách kết nối tư duy thiết kế châu Âu, cùng độ am hiểu sâu về thị trường Việt Nam, đã và đang viết nên một chương đầy triển vọng trong tương lai.