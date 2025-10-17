Khi ngân hàng 'mở cửa' để khách hàng giao dịch ngoại tệ trực tuyến

(VTC News) -

Bắt kịp xu hướng số hóa mạnh mẽ trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chính thức ra mắt trải nghiệm Mua bán ngoại tệ trực tuyến trên nền tảng số hiện đại.

Dịch vụ được triển khai thông qua BIDV Direct (website & ứng dụng dành cho khách hàng tổ chức) và BIDV SmartBanking phiên bản X (ứng dụng dành cho Khách hàng cá nhân). Đây là bước tiến quan trọng trong hành trình số hóa hoạt động ngoại hối của BIDV, mang đến cho khách hàng trải nghiệm giao dịch liền mạch, thuận tiện và tối ưu.

BIDV SmartBanking - mua bán ngoại tệ nhanh chóng, thuận tiện dành cho khách hàng cá nhân.

Với ứng dụng BIDV SmartBanking, khách hàng cá nhân có thể dễ dàng thực hiện các giao dịch ngoại tệ bao gồm: Mua ngoại tệ tiền mặt hoặc mua, bán ngoại tệ chuyển khoản kèm chuyển tiền quốc tế, đáp ứng linh hoạt mọi nhu cầu học tập, công tác, du lịch, chữa bệnh, trợ cấp, v.v....

BIDV cam kết mang lại mức tỷ giá cạnh tranh và cố định tỷ giá tại thời điểm đặt lệnh khi hồ sơ, chứng từ hợp lệ, giúp khách hàng chủ động kế hoạch tài chính và yên tâm trước biến động tỷ giá trong ngày.

Đặc biệt, BIDV bổ sung chính sách ưu đãi cho khách hàng mua ngoại tệ du học và khách hàng cá nhân cao cấp tại BIDV, áp dụng với nhiều loại ngoại tệ phổ biến như: EUR, JPY, AUD, GBP, CAD, KRW ngay trên SmartBanking.

BIDV Direct - Giải pháp giao dịch ngoại tệ thế hệ mới cho doanh nghiệp

Đối với khách hàng tổ chức, BIDV Direct là nền tảng chuyên biệt mang đến khả năng giao dịch linh hoạt, hiệu quả và hiện đại. Khách hàng có thể khởi tạo giao dịch mọi lúc mọi nơi, đáp ứng tối đa nhu cầu của các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng như các đối tác thường xuyên giao dịch quốc tế.

Chỉ với vài thao tác đăng nhập và nhập số tiền cần giao dịch, hệ thống sẽ tự động hiển thị mức tỷ giá cạnh tranh, linh hoạt; mức tỷ giá này được giữ cố định xuyên suốt hành trình giao dịch, kể từ thời điểm ngân hàng tiếp nhận, giúp doanh nghiệp chủ động kiểm soát chi phí và tối ưu hiệu quả tài chính.

Trải nghiệm vượt trội - Lợi ích nhân đôi

Tỷ giá ưu đãi – Thủ tục tinh gọn – Xử lý nhanh chóng chính là những ưu thế mà BIDV mang đến cho Khách hàng khi giao dịch ngoại tệ trên nền tảng số hiện đại.

Cùng mang triết lý “Đơn giản - Hiệu quả - Trải nghiệm vượt trội”, BIDV SmartBanking và BIDV Direct được thiết kế để tối ưu mọi thao tác giao dịch. Đặc biệt, khách hàng có thể theo dõi trạng thái và nhận thông báo kết quả giao dịch trực tiếp ngay trên nền tảng số, mang lại trải nghiệm nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch ở mọi thời điểm.

Với BIDV Direct và BIDV SmartBanking, BIDV khẳng định vị thế tiên phong trong hành trình số hóa dịch vụ ngân hàng, mang đến cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân giải pháp giao dịch ngoại tệ hiện đại, ưu việt và hiệu quả vượt trội.