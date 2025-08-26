(VTC News) -

Trong xây dựng, phần móng luôn được coi là “nền tảng” vững chắc quyết định tuổi thọ và sự an toàn của công trình. Trong số các loại móng phổ biến hiện nay, móng cọc là giải pháp được ứng dụng rộng rãi, đặc biệt với những công trình có tải trọng lớn hoặc xây dựng trên nền đất yếu.

Móng cọc là gì?

Móng cọc là loại móng sâu, được tạo nên nhờ hệ thống cọc bê tông cốt thép, thép hoặc gỗ, đóng hoặc khoan xuống đất đến độ sâu nhất định.

Các cọc này có nhiệm vụ truyền tải trọng của công trình xuống lớp đất, đá có sức chịu tải tốt hơn ở phía dưới, thay vì chỉ dựa vào lớp đất bề mặt.

Móng cọc gồm hai bộ phận chính là cọc và đài cọc. Trong đó, phần cọc như những chiếc trụ dài, được thi công sâu vào lòng đất. Chức năng chính của phần cọc là chịu tải trọng công trình và truyền xuống các lớp đất sâu, đảm bảo công trình không bị nghiêng lệch, sụt lún trên nền đất yếu.

Móng cọc sử dụng khối bê tông cốt thép có trụ dài cắm sâu vào lòng đất, giúp tăng khả năng chịu tải. (Ảnh: Gaxa)

Đài cọc là phần dùng để liên kết các cọc với nhau. Đài cọc phân bố trọng tải của công trình lên các cọc, giúp nhà luôn vững chãi. Đài cọc cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo liên kết giữa các cọc, giúp tăng khả năng chịu lực và ổn định cho hệ thống móng.

Tùy theo đặc điểm công trình và địa chất, móng cọc có nhiều loại như cọc ép, cọc ly tâm, cọc gỗ...

Ưu điểm lớn nhất của móng cọc là khả năng chịu lực vượt trội, giúp công trình ổn định trên nền đất yếu, giảm thiểu nguy cơ lún nứt.

Khi nào nên sử dụng móng cọc?

Không phải công trình nào cũng cần dùng móng cọc. Việc lựa chọn loại móng phụ thuộc nhiều vào khảo sát địa chất và tải trọng thiết kế.

Một số trường hợp điển hình nên sử dụng móng cọc như:

Xây trên nền đất yếu

Với khu vực có địa chất bề mặt kém, dễ sụt lún như đất bùn, đất pha cát hoặc khu vực ven sông, ven biển, móng cọc là lựa chọn phù hợp. Móng cọc sẽ truyền lực xuống lớp đất cứng hơn, giúp công trình tránh tình trạng lún lệch.

Công trình có tải trọng lớn

Những tòa nhà cao tầng, chung cư, trung tâm thương mại, nhà xưởng công nghiệp... thường có kết cấu nặng. Nếu chỉ sử dụng móng nông như móng băng hoặc móng đơn, đất nền khó có thể đảm bảo khả năng chịu lực lâu dài.

Do đó, móng cọc sẽ giúp phân tán tải trọng, giúp công trình an toàn trong thời gian dài.

Công trình gần khu vực chịu tác động ngoại lực

Những công trình gần sông, kênh rạch, hay khu vực thường xuyên chịu rung động từ giao thông, máy móc nặng...nên dùng móng cọc. Bởi, móng cọc có khả năng kháng rung, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực từ môi trường xung quanh.

Công trình đặc biệt

Một số công trình như cầu đường, cảng biển, nhà máy điện, đập thủy điện...yêu cầu sự bền vững tuyệt đối cũng cần sử dụng móng cọc. Không chỉ giúp ổn định, móng cọc còn giúp tăng khả năng chống xói mòn, chống trượt.