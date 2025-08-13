Khánh thành Nhà nghĩa tình đồng đội tặng cựu cán bộ Công an tại Lạng Sơn

(VTC News) -

Sáng 13/8, tại xã Vũ Lăng, tỉnh Lạng Sơn, Bộ Công an phối hợp cùng Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam và Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ khánh thành Nhà nghĩa tình đồng đội cho ông Hoàng Văn Đáo, nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Lạng Sơn, hiện là hội viên Chi hội Cựu CAND xã Vũ Lăng.

Trước đó, ông Đáo sống một mình trong căn nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn sinh hoạt. Trên cơ sở khảo sát thực tế, Công an tỉnh Lạng Sơn đã đề xuất và được Bộ Công an hỗ trợ gần 200 triệu đồng để xây dựng căn nhà mới và các hạng mục phụ trợ.

Sau gần một tháng thi công, ngôi nhà kiên cố có diện tích 54m² đã hoàn thành, góp phần ổn định cuộc sống cho ông Đáo.

Đây là căn nhà đầu tiên trong chuỗi 101 Nhà nghĩa tình đồng đội sẽ được xây dựng tại 20 tỉnh, thành trên cả nước, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2025).

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Công an, Hội Cựu CAND Việt Nam, Công an tỉnh Lạng Sơn và chính quyền địa phương đã trao quà tặng động viên gia đình ông Đáo.

Nhân dịp này, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao 60 suất quà trị giá 30 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vũ Lăng.