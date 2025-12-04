Khán giả Việt xúc động thưởng thức vở ballet đỉnh cao Anna Karenina

(VTC News) -

Việt Nam là điểm dừng chân thứ hai trong chuyến lưu diễn thế giới kéo dài 6 tuần của đoàn.

Ông Nguyễn Bảo Anh, Giám đốc nghệ thuật của Saigon Philharmonic Orchestra (SPO), một trong các đối tác tổ chức, khẳng định khán giả Việt có nhu cầu rất lớn đối với nghệ thuật chất lượng cao.

Việc lựa chọn "Anna Karenina" là một bước đi chiến lược, bởi đây là tác phẩm văn học vốn đã "rất thân thuộc với khán giả Việt Nam", giúp công chúng dễ dàng tiếp cận và đồng cảm hơn với nghệ thuật ballet hàn lâm.

Được dàn dựng bởi biên đạo múa nổi tiếng Boris Eifman dựa trên tiểu thuyết bất hủ của Lev Tolstoy, vở ballet "Anna Karenina" phiên bản này là một sự phá cách táo bạo. Ông German Gureev, Giám đốc Phụ trách Lưu diễn và Đối ngoại của đoàn, tiết lộ rằng Eifman đã "cắt bỏ tất cả các chi tiết phụ và chỉ giữ lại cốt lõi là mối quan hệ tay ba" giữa Anna, người chồng Karenin và người tình Vronsky.

Vở diễn là một minh chứng tiêu biểu cho trường phái nhà hát ballet tâm lý Nga (psychological Russian ballet theater), tập trung khai thác sâu vào thế giới nội tâm giằng xé và bi kịch của nhân vật. Sự độc đáo còn nằm ở phần âm nhạc, khi Eifman sử dụng những bản "nhạc giao hưởng của Tchaikovsky mà hiếm khi được nghe trong các vở ballet" để đẩy cảm xúc lên đến đỉnh điểm.

"Boris Eifman luôn nói rằng ông cảm thấy may mắn khi có thể sử dụng ngôn ngữ hình thể, ngôn ngữ của điệu múa mà không ai cần phải học, để kể câu chuyện. Bạn có thể chỉ cần xem, thưởng thức và tự mình cảm nhận”, ông Gureev chia sẻ.

Chị Trần Thị Nguyệt Sương, một trong số khán giả, đồng thời cũng là giám đốc một trung tâm ballet tại TP.HCM, đã bay ra Hà Nội để thưởng thức vở diễn. Đối với chị đây không chỉ là cơ hội thưởng thức nghệ thuật, mà còn gợi lại một phần ký ức và những tình cảm với nước Nga. Mẹ chị từng có 12 năm sống ở Nga, bản thân chị cũng có thời gian gắn bó với xứ sở bạch dương thuở nhỏ. Với chị, đêm diễn là một hành trình đầy cảm xúc.

Chị Sương chia sẻ thêm, ballet vẫn còn khá xa lạ với công chúng Việt Nam, nên việc được thưởng thức một tác phẩm đỉnh cao ngay tại quê nhà là một điều "rất đáng quý". Chị xúc động cho rằng, đây là một cơ hội rất tốt để cho khán giả Việt Nam có thể được tiếp xúc với nghệ thuật ballet hàn lâm và mang đúng những tính chất kỹ thuật của các tiêu chuẩn thế giới.

Người góp phần truyền tải thành công vở diễn xúc động là nữ nghệ sĩ tài năng Victoria Mokrousova. Chia sẻ cảm xúc khi đảm nhận vai diễn lớn, cô cho biết chỉ có vỏn vẹn ba tuần để chuẩn bị. Tuy nhiên, đằng sau sự cấp tốc ấy là một nền tảng vững chắc.

Victoria cho biết "...trước đây tôi đã có 4 năm kinh nghiệm tập vai Anna nên điều đó cũng giúp ích cho tôi rất nhiều. Vai diễn đã trở nên thân thuộc đối với tôi".

Đối mặt với một nhân vật phức tạp như Anna, cô chọn cách tiếp cận từ chính tâm hồn mình: "Tôi dùng cảm nhận của chính bản thân mình về nhân vật để hoàn thành vai diễn này của mình". Bằng sự thấu cảm cá nhân và kỹ thuật điêu luyện, cô đã mang đến một Anna Karenina bi kịch mà chân thực, sống động đến từng hơi thở.

Các đại diện đoàn nghệ thuận Nga cũng bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam, từ thời tiết tuyệt vời cho đến sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả.

Với ê-kíp hơn 60 người cùng 2 container thiết bị sân khấu, chuyến lưu diễn của đoàn Eifman Ballet là một sự kiện văn hóa tầm cỡ. Ông Gureev chia sẻ sự ngạc nhiên và hạnh phúc trước thành công ngoài mong đợi của chuyến lưu diễn.

Ông chia sẻ rằng sự đón nhận nồng hậu của khán giả, đặc biệt trong các đêm diễn tại TP.HCM trước đó, là điều họ không ngờ tới và đoàn sẽ luôn trân trọng những tình cảm quý giá này. Trải nghiệm tại Trường múa TP.HCM càng làm chuyến đi thêm ý nghĩa, nơi đoàn cảm thấy "như ở nhà", khi các giáo viên họ gặp đều được đào tạo theo phương pháp ballet cổ điển Nga/Liên Xô và có thể giao tiếp bằng tiếng Nga. Điều này không chỉ cho thấy sự kết nối sâu sắc về di sản nghệ thuật giữa hai nước mà còn mở ra tiềm năng hợp tác trong tương lai.