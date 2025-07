Khám phá Yzistel Hoi An: Không gian lưu trú sang trọng giữa phố cổ

(VTC News) -

Không gian Indochine giữa lòng di sản

Ngay từ bước chân đầu tiên, Yzistel Hoi An đã gây ấn tượng mạnh mẽ với không gian mang đậm phong cách Đông Dương – một sự hòa quyện hoàn hảo giữa kiến trúc truyền thống Việt Nam và ảnh hưởng Pháp lãng mạn. Nội thất gỗ nâu trầm, ánh sáng tự nhiên xuyên qua rèm cửa, ban công rộng đón gió… tất cả cùng tạo nên một không gian vừa ấm cúng, vừa sang trọng và đầy cảm hứng.

Không giống như nhiều khách sạn trong phố cổ cải tạo từ nhà cũ, Yzistel Hoi An là khách sạn mới hoàn toàn – được xây dựng đồng bộ từ nền móng đến nội thất, mang lại trải nghiệm lưu trú tươi mới, tối ưu hóa cả về thẩm mỹ lẫn tiện ích.

Hạng phòng phong phú – Chạm đến mọi cảm hứng kỳ nghỉ

Yzistel Hoi An sở hữu 18 phòng nghỉ được chia thành 7 hạng phòng riêng biệt, mỗi hạng phòng mang một dấu ấn riêng, phù hợp với nhiều đối tượng khách. Mỗi căn phòng đều là một bản hòa ca cảm xúc – từ nội thất gỗ, chi tiết thủ công tinh xảo, đến ban công thoáng mát và tầm nhìn hướng phố cổ trầm mặc. Đó là lý do khiến du khách luôn cảm thấy như đang “sống” giữa lòng Hội An, chứ không chỉ “ở trọ”.

Thiết kế tinh tế – Đậm chất cá nhân hóa

Điều đặc biệt ở Yzistel Hoi An không chỉ là phòng đẹp, mà là cảm giác cá nhân hóa trong từng chi tiết. Mỗi căn phòng được thiết kế mở, sử dụng gam màu trung tính dễ chịu, nội thất tối giản nhưng đầy đủ tiện nghi: điều hòa, TV màn hình phẳng, minibar, két an toàn, tủ lạnh, máy sấy tóc…

Bên cạnh đó, những điểm nhấn như đèn mây tre, gương bo tròn, tranh nghệ thuật cổ điển... giúp không gian trở nên gần gũi mà vẫn sang trọng.

Các ô cửa kính lớn và ban công riêng mang ánh sáng và không khí trong lành vào từng góc nhỏ, tạo nên một không gian nghỉ dưỡng lý tưởng, dù là sáng tinh mơ hay chiều muộn thảnh thơi nhâm nhi tách cà phê.

Tiện nghi đỉnh cao – Sang trọng đúng nghĩa

Không dừng lại ở vẻ đẹp thẩm mỹ, Yzistel Hoi An đầu tư mạnh mẽ vào chất lượng dịch vụ. Từng căn phòng đều được trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại, đáp ứng mọi nhu cầu lưu trú từ ngắn ngày đến dài ngày.

Không gian riêng tư – yên tĩnh – đầy đủ – tiện nghi: Yzistel Hoi An hiểu rõ từng chi tiết nhỏ đều làm nên sự hoàn hảo của một kỳ nghỉ trọn vẹn.

Dịch vụ chu đáo – Gắn kết cảm xúc

Bên cạnh chất lượng phòng, dịch vụ tại Yzistel Hoi An cũng là một điểm cộng lớn. Khách sạn cung cấp nhiều tiện ích miễn phí và thân thiện với mọi đối tượng khách hàng:

Cho mượn xe đạp miễn phí: dạo phố cổ, ghé chợ Hội An, thăm làng gốm Thanh Hà hay ngắm hoàng hôn bên sông Hoài.

Xe đẩy trẻ em miễn phí: hỗ trợ các gia đình có con nhỏ.

Hồ bơi: mát lạnh và sạch sẽ, là nơi lý tưởng để thư giãn giữa trưa hè oi ả.

Đội ngũ nhân viên nhiệt tình, giao tiếp tốt bằng tiếng Việt, Anh và nhiều ngôn ngữ khác, luôn sẵn sàng hỗ trợ khách mọi lúc, đảm bảo trải nghiệm lưu trú không chỉ hài lòng mà còn đọng lại cảm xúc.

Không gian sân trong và hồ bơi thư giãn

Khác biệt hoàn toàn với các khách sạn phố cổ vốn bị giới hạn về diện tích, Yzistel sở hữu khoảng sân trong rộng rãi và hồ bơi ngoài trời xanh mát. Tại đây, du khách có thể đọc sách dưới bóng cây, trò chuyện cùng bạn bè hay đơn giản là tận hưởng vài giờ thảnh thơi trong làn nước mát rượi.

Sân trong còn được trang trí bằng đèn lồng, cây cảnh, tiểu cảnh đá – gợi nhắc về vẻ đẹp đặc trưng của Hội An, đồng thời tạo không gian sống động cho những buổi tiệc trà, chụp ảnh hay workshop nho nhỏ.

Một điểm chạm mới giữa phố cổ cũ

Hội An không thiếu khách sạn, nhưng Yzistel Hoi An là một lựa chọn “mới” đúng nghĩa. Mới về công trình, mới về cảm xúc, mới cả trong cách phục vụ. Nơi đây mang đến trải nghiệm vừa hiện đại, vừa giữ nguyên sự yên bình, tinh tế và chất Hội An xưa – rất riêng, rất thật.

Bạn là người tìm kiếm một nơi lưu trú có gu? Bạn muốn tận hưởng kỳ nghỉ trong không gian khác biệt, yên tĩnh nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi và cảm xúc? Yzistel Hoi An chính là lựa chọn bạn đang cần.

Yzistel Hoi An Địa chỉ: 39 Lê Quý Đôn, Phường Hội An, TP. Đà Nẵng Hotline: 0866 222 239 Website: https://yzistel.com/ TikTok: https://www.tiktok.com/@yzistel Fanpage:https://www.facebook.com/YzistelHoiAn