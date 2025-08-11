Khám phá sự kiện khai trương cửa hàng mới của Nhà Xinh tại Hà Nội

(VTC News) -

Sự kiện diễn ra ngày 8/8/2025 là một sự thay đổi chiến lược nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, kiến tạo nên những tổ ấm tinh tế và đầy cảm hứng.

Nhà Xinh Lương Yên: Điểm đến mới của phong cách sống hiện đại

Sự kiện khai trương showroom Nhà Xinh Lương Yên, nằm tại Sun Grand City Ancora, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã thu hút sự chú ý của đông đảo giới trẻ và những người yêu thích nội thất. Đây không chỉ là một cửa hàng, mà là một không gian trưng bày nội thất được thiết kế để truyền cảm hứng.

Không gian Nhà Xinh Lương Yên mới.

Nhà Xinh Lương Yên được trưng bày giàu cảm hứng, phân chia thành các khu vực chức năng như phòng khách, phòng ăn và phòng ngủ, giúp khách hàng trẻ dễ dàng hình dung và lựa chọn những giải pháp nội thất phù hợp với căn hộ của mình. Từ những bộ sofa êm ái đến bàn ăn thanh lịch, mọi sản phẩm đều được chăm chút tỉ mỉ, đáp ứng xu hướng sống tối giản nhưng vẫn sang trọng và tiện nghi.

Các khách mời tại sự kiện.

Sự kiện khai trương quy tụ hàng trăm vị khách mời đặc biệt cùng nhau thưởng thức bữa tiệc ẩm thực, âm nhạc đa dạng trong không gian nội thất độc đáo với các sản phẩm đặc trưng từ Nhà Xinh.

Bên cạnh đó, Nhà Xinh cũng chuẩn bị các hoạt động trải nghiệm đặc biệt bao gồm trải nghiệm mùi hương, chứng kiến tận mắt quy trình may túi da từ các nghệ nhân điêu luyện.

Khách hàng cũng được giới thiệu không gian được làm mới của cửa hàng BoConcept, một thương hiệu nội thất nổi tiếng từ Đan Mạch đang được kinh doanh tại Việt Nam bởi AKA Furniture - đơn vị chủ quản thương hiệu Nhà Xinh.

Logo mới: Tuyên ngôn của sự tinh tế

Điểm nhấn ấn tượng nhất trong sự kiện là việc Nhà Xinh chính thức ra mắt logo mới. Thiết kế mới mang phong cách tối giản và hiện đại hơn, phản ánh sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy của thương hiệu.

Nhà Xinh chuyển mình với hình ảnh nhận diện mới.

Logo mới không chỉ là một hình ảnh, mà còn là một câu chuyện, một tuyên ngôn cho định hướng phát triển trong tương lai của thương hiệu.

Nhà Xinh hướng đến các giá trị bền vững, đề cao sự tinh tế trong từng sản phẩm và gần gũi, thân thiện hơn với phong cách sống thường nhật. Đây là "Dấu ấn mới" của một thương hiệu nội thất hàng đầu đã có vị thế vững chắc, nay tiếp tục vươn lên để dẫn đầu xu hướng.

Nâng tầm trải nghiệm khách hàng với chương trình membership đột phá

Nhằm tri ân và mang đến những trải nghiệm vượt trội, Nhà Xinh cũng chính thức nâng cấp toàn diện chương trình thành viên (Membership). Vượt ra khỏi những ưu đãi giảm giá thông thường, chương trình mới được xây dựng như một hệ sinh thái "đặc quyền".

Các khách mời trải nghiệm không gian và đặc quyền chương trình thành viên mới.

Các thành viên sẽ được hưởng nhiều quyền lợi độc quyền như tích điểm, nhận quà sinh nhật, được mời tham dự các workshop và sự kiện riêng cũng như được ưu tiên trải nghiệm các bộ sưu tập mới nhất trước khi ra mắt công chúng. Đây là bước đi tiên phong của Nhà Xinh trong việc cá nhân hóa trải nghiệm và tri ân sâu sắc đến những khách hàng đã luôn tin tưởng, đồng hành.

Việc đổi mới này cho thấy sự lắng nghe và thấu hiểu của Nhà Xinh với thị trường. Bằng cách ra mắt chương trình mới, Nhà Xinh không chỉ củng cố vị thế dẫn đầu mà còn mở rộng tầm ảnh hưởng, trở thành một thương hiệu nội thất lý tưởng cho khách hàng đang khao khát kiến tạo nên một tổ ấm mang đậm dấu ấn cá nhân.