Khám phá sắc màu mới của nhà cách tân âm nhạc lừng danh Stravinsky

(VTC News) -

Sắc màu âm nhạc mới này sẽ được Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời (SSO) đem đến trong chương trình hòa nhạc “Stravinsky: a Midlife Blend of Old & New” vào ngày 13/6 tại Nhà hát Hồ Gươm.

Nối tiếp thành công của chương trình hòa nhạc đặc biệt “Classical Music with a Twist” ngày 31/5 vừa qua, Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời (SSO) tiếp tục mang đến cho khán thính giả yêu nhạc một buổi diễn mang đậm sắc màu của âm nhạc Tân cổ điển (Neoclassicism) qua một số tác phẩm của nhà soạn nhạc vĩ đại của thế kỷ 20 - Igor Stravinsky.

Buổi diễn tiếp nối hành trình miệt mài mà Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời (SSO) đã kiên định theo đuổi nhiều năm nay: Đưa âm nhạc giao hưởng, thính phòng đến gần hơn với công chúng Thủ đô.

Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời (SSO) mang âm nhạc giao hưởng, thính phòng đến gần hơn với công chúng Thủ đô.

Igor Stravinsky, thiên tài âm nhạc người Nga, được coi là một trong những nhà soạn nhạc có tầm ảnh hưởng nhất thế kỷ 20.

Ông là người liên tục đi tìm ngôn ngữ mới cho âm nhạc. Ông đã sáng tác nhiều tác phẩm cách tân gây được tiếng vang ngay từ lần đầu công diễn.

Được biết đến với những vở ballet đồ sộ như vở Con chim lửa (the Firebird) hay vở Lễ tế xuân (The Rite of Spring), giai đoạn sáng tác kéo dài từ giữa Thế chiến thứ nhất và thứ hai của nhà soạn nhạc Stravinsky là sự tổng hòa giữa những yếu tố nghệ thuật của thời kỳ trước (Baroque và Cổ điển) với những thủ pháp sáng tác và ngôn ngữ hòa âm hiện đại bằng một cách rất độc đáo.

Đây cũng chính là một phần của trào lưu sau này được gọi là trào lưu Tân cổ điển trong âm nhạc (Neoclassicism) với đặc trưng là sự lên ngôi của các sáng tác hòa tấu có quy mô nhỏ hơn cùng cấu trúc và giai điệu rõ ràng, mạch lạc, trái ngược hoàn toàn với đặc điểm âm nhạc của thời kỳ Hậu Lãng mạn.

Buổi hòa nhạc “Stravinsky: a Midlife Blend of Old & New” được tổ chức ngày 13/6 tại Nhà hát Hồ Gươm.

Qua buổi hòa nhạc “Stravinsky: a Midlife Blend of Old & New”, dàn nhạc SSO muốn truyền tải đến khán giả thông điệp: Âm nhạc theo trường phái Tân cổ điển ở giai đoạn giữa trong sự nghiệp sáng tác của Stravinsky cũng lôi cuốn, hấp dẫn chẳng hề kém cạnh giai đoạn đầu của sự nghiệp - thời kỳ được giới mộ điệu âm nhạc biết đến nhiều hơn cả.

Tính đa dạng và phong phú trong kho tàng tác phẩm của Stravinsky sẽ được thể hiện một cách rõ nét tại buổi hòa nhạc lần này thông qua sự góp mặt của ba tác phẩm có tính chất âm nhạc tương phản rõ rệt.

Đó là Octet - một bản nhạc dành riêng cho các nhạc cụ bộ hơi, Apollon Musagète - một tác phẩm ballet viết cho đàn dây, và cuối cùng là Pulcinella Suite - một tổ khúc cho dàn nhạc dựa trên các tác phẩm của nhạc sĩ người Ý thế kỷ 18 Giovanni Battista Pergolesi.

Trong đó, hai tác phẩm Octet và Apollon Musagète lần đầu tiên được giới thiệu tới công chúng tại Việt Nam, giúp giới mộ điệu yêu nhạc thính phòng được thưởng thức sắc màu tươi mới, đa dạng và sức sáng tạo vô biên của Stravinsky. Cùng với đó, vở Pulcinella Suite sẽ một lần nữa được trình diễn trong không gian thăng hoa của Nhà hát Hồ Gươm.

Nhạc trưởng Olivier Ochanine cùng Dàn nhạc SSO cảm ơn khán thính giả yêu nhạc.

Sự kết hợp giữa lối viết tinh xảo của thời kỳ Baroque với ngôn ngữ hòa âm phức tạp mang đậm dấu ấn cá nhân của Stravinsky là điều tạo nên sự hấp dẫn cho buổi hòa nhạc đêm 13/6 tới đây.

Nhạc trưởng Olivier Ochanine của Dàn nhạc SSO, một lần nữa, đã lựa chọn thử thách chính mình với âm nhạc của Stravinsky trong các sáng tác giao thoa giữa cổ điển và hiện đại trên.

Đại diện Dàn nhạc SSO cho biết, đã có rất nhiều thảo luận giữa nhạc công và Nhạc trưởng cả lúc tập luyện riêng và tập luyện trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm để mỗi nhạc công có thể thể hiện hết ý tưởng nghệ thuật của Nhạc trưởng Olivier.

“Được thử thách với các bản nhạc sáng tạo của Stravinsky, đêm hoà nhạc ngày 13/6 sẽ là màn trình diễn thăng hoa của các nhạc công Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời theo cây đũa chỉ huy cuốn hút của Nhạc trưởng Olivier Ochanine tại Nhà hát Hồ Gươm. Đây cũng là món quà tri ân mừng sinh nhật của nhà soạn nhạc đại tài Igor Stravinsky”, Đại diện Dàn nhạc SSO khẳng định.