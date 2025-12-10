Khám phá hương vị ẩm thực giàu bản sắc ở miền Tây Nam Bộ

(VTC News) -

Nhờ thiên nhiên hào phóng với sông ngòi chằng chịt, đồng ruộng bao la, vườn cây trĩu quả và biển hồ rộng mở, ẩm thực miền Tây mang trong mình sự giao thoa giữa những sản vật tươi ngon và lối sống phóng khoáng, nghĩa tình của người dân Nam Bộ. Mỗi món ăn không chỉ là sự kết hợp giữa nguyên liệu và cách chế biến, mà còn là câu chuyện văn hóa, là nét bản sắc đặc trưng của một vùng đất hiền hòa, bình dị.

Bản sắc ẩm thực miền Tây trước hết được hình thành từ dòng chảy của sông Mekong – nguồn cung cấp thủy sản dồi dào. Người miền Tây tận dụng tối đa nguồn tôm, cá, cua, ốc, đặc biệt là cá nước ngọt như cá linh, cá basa, cá tra, cá lóc… Nhờ đó, nhiều món ăn dân dã mà hấp dẫn đã ra đời.

Lẩu nắm là một trong những món ăn nhất định phải thử khi đến với miền Tây Nam Bộ.

Lẩu mắm là một trong những món mang đậm dấu ấn miền Tây. Mắm – linh hồn của món ăn – được làm từ cá linh hoặc cá sặc lên men, tạo nên vị đậm đà khó lẫn. Khi kết hợp cùng nước lẩu nóng, hàng chục loại rau đặc trưng như bông súng, điên điển, kèo nèo, rau nhút hay bông bí… tất cả đã tạo nên một tổng hòa hương vị vừa mặn mòi, vừa thanh nhã. Mỗi muỗng lẩu mắm giống như bức tranh thu nhỏ của cả miền Tây mênh mông.

Bên cạnh lẩu mắm, cá lóc nướng trui cũng là món ăn tiêu biểu thể hiện sự mộc mạc, phóng khoáng. Cá được nướng trên rơm thơm, không tẩm ướp cầu kỳ, giữ nguyên vị ngọt và béo của thịt cá. Khi ăn, người ta cuốn cá với bánh tráng, rau sống và chấm mắm me chua ngọt. Hương khói của rơm nướng hòa quyện với vị cá tươi khiến món ăn trở nên đặc sắc, thấm đượm phong vị đồng quê.

Mùa nước nổi – thời điểm nước sông dâng cao mang theo nhiều loài tôm cá – chính là thời khắc ẩm thực miền Tây trở nên phong phú hơn bao giờ hết. Những món ăn chỉ xuất hiện theo mùa như bông điên điển hay cá linh trở thành “đặc sản mùa lũ”.

Canh chua cá linh bông điên điển là món ăn tiêu biểu nhất. Cá linh non béo mềm hòa cùng vị chua thanh của me, vị giòn của bông điên điển tạo nên dư vị nhẹ nhàng nhưng khó quên. Người miền Tây quan niệm rằng, chỉ khi ăn món này vào đúng mùa, ta mới cảm nhận trọn vẹn hương vị tự nhiên mà thiên nhiên ưu ái ban tặng.

Cá nướng trui thể hiện sự đơn giản nhưng vô cùng hấp dẫn của ẩm thực miền Tây Nam Bộ.

Ngoài ra, mùa nước nổi còn có lẩu cá kèo lá giang – món ăn dân dã nhưng đậm đà. Cá kèo tươi còn sống, khi nhúng vào nước lẩu nóng sẽ tạo nên độ ngọt tự nhiên, kết hợp với vị chua thanh đặc biệt của lá giang, khiến món ăn vừa mộc mạc, vừa kích thích vị giác.

Miền Tây còn được mệnh danh là “vựa trái cây” của cả nước nhờ khí hậu ôn hòa và đất đai màu mỡ. Trái cây miền Tây không chỉ dùng để ăn tươi mà còn được chế biến thành nhiều món vừa lạ vừa quen, góp phần tạo nên bản sắc ẩm thực độc đáo.

Gỏi cuốn tép với xoài non, gỏi sầu đâu, hay gỏi mít non là những món gỏi dân dã nhưng đầy sáng tạo. Người miền Tây rất khéo léo khi kết hợp vị chua, ngọt của trái cây với vị tươi của tôm cá và độ giòn của rau sống. Tất cả hòa quyện tạo nên sự cân bằng tự nhiên – điểm đặc trưng trong ẩm thực vùng đất này.

Một món tráng miệng nổi tiếng không thể không kể đến là chè bưởi Cần Thơ, với độ giòn của cùi bưởi, vị béo của nước cốt dừa và chút ngọt thanh vừa đủ. Hoặc bánh xèo miền Tây, vàng óng, giòn rụm, nhân đầy tôm thịt, ăn kèm với rau vườn tươi mát – món ăn khiến du khách khó lòng quên được.

Điểm đặc biệt của ẩm thực miền Tây nằm ở cách sử dụng gia vị và phương pháp chế biến. Người miền Tây ưa chuộng các loại mắm – từ mắm cá linh, mắm sặc, mắm lóc đến mắm ruốc – mỗi loại mang một mùi vị riêng. Mắm không chỉ là nguyên liệu mà còn là biểu tượng văn hóa ẩm thực, thể hiện cách người dân lưu giữ sản vật trong những ngày nước rút.

Ngoài mắm, nước cốt dừa và đường thốt nốt cũng là hai thứ gia vị không thể thiếu. Chúng tạo nên vị béo – ngọt đặc trưng trong các món chè, bánh, cà ri hoặc thậm chí là các món kho. Nhờ đó, ẩm thực miền Tây mang một vẻ đẹp hài hòa giữa vị mặn mà từ sông nước và vị ngọt lành từ miệt vườn.

Cách chế biến của người miền Tây tuy đơn giản nhưng tinh tế. Họ ít dùng kỹ thuật phức tạp mà chủ yếu giữ nguyên vị tươi của nguyên liệu. Chính sự mộc mạc ấy lại làm nên hương vị sâu sắc, để lại ấn tượng lâu dài.

Ẩm thực miền Tây không chỉ đặc sắc bởi nguyên liệu hay cách chế biến, mà còn vì nó phản ánh tính cách phóng khoáng, hào sảng và hiếu khách của con người Nam Bộ. Bữa cơm miền Tây luôn đầy ắp món ăn, đầy tình nghĩa, giống như tấm lòng rộng mở của người dân nơi đây. Họ ăn uống không cầu kỳ nhưng luôn trân trọng từng sản vật của đất trời.

Mỗi món ăn là lời mời gọi du khách đến trải nghiệm sự chan hòa, giản dị và thân thiện. Đó là lý do vì sao nhiều du khách khi đã đến miền Tây đều muốn quay trở lại – không chỉ để thưởng thức ẩm thực mà còn để cảm nhận cái tình, cái nghĩa của vùng đất này.