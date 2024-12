Khám phá 'chuẩn khách sạn quốc tế' The Continental – Imperia Signature Cổ Loa

(VTC News) -

Ngày nay, khái niệm về “tổ ấm” của những công dân toàn cầu mới đang dần thay đổi. Thu nhập tăng cùng sự cập nhật xu hướng, những chủ nhân tương lai không chỉ tìm kiếm một nơi ở mà còn mong muốn một không gian sống đẳng cấp, áp dụng quy chuẩn như khách sạn 5 sao ngay tại chính căn nhà của mình.

Bắt kịp xu hướng đó, nhà phát triển bất động sản MIK Group tiên phong cho ra mắt bộ sưu tập căn hộ được thiết kế theo mô hình Global – Residences, hội tụ các tiêu chí khắt khe trong thiết kế, được lấy cảm hứng từ những chuẩn mực vượt trội của các căn hộ cao cấp và khách sạn quốc tế danh tiếng. Tại The Continental, mỗi căn hộ được ví như một kiệt tác chạm khắc tinh tế, mang đậm dấu ấn cá nhân và đáp ứng mọi nhu cầu của từng công dân toàn cầu.

Bộ sưu tập căn hộ The Continental ra mắt thị trường với đa dạng với loại hình như: studio, 1PN+1, 2PN, 3PN, diện tích từ 32m² đến 91m. Nổi bật trong mỗi căn hộ là hệ kính Crystal Frame được thiết kế tối ưu, tạo nên điểm giao hòa giữa thiên nhiên bên ngoài và không gian sống bên trong.

Với khả năng cách âm, cách nhiệt ưu việt, hệ kính Crystal Frame không chỉ mang lại sự yên tĩnh, mà còn giúp tiết kiệm điện năng, mở ra một cuộc sống xanh bền vững. Mỗi ngày trở về nhà, chủ nhân có thể sở hữu cho mình không gian sống chuẩn nghỉ dưỡng, nơi sự riêng tư được đề cao tuyệt đối, nơi cảm hứng sáng tạo được khơi dậy, tràn ngập trong từng khoảnh khắc.

Một điểm nhấn khác trong thiết kế tại The Continental được khách hàng yêu thích là phòng ngủ chính của các căn hộ góc được thiết kế hệ kính tràn góc, mang đến tầm nhìn panorama ngoạn mục. Từ ngay chính phòng ngủ, chủ nhân có thể phóng tầm mắt ra công viên, mặt hồ rộng lớn hay ngắm nhìn khung cảnh lung linh, rực rỡ của thành phố về đêm. Đó cũng là nơi để mỗi cư dân cảm nhận sự thư thái, đẳng cấp như đang sống giữa một phòng khách sạn 5 sao với tầm view triệu đô.

Vượt qua khái niệm một không gian phục vụ nhu cầu cá nhân, phòng tắm trong các căn hộ The Continental sẽ trở thành nơi mỗi cư dân được tận hưởng cảm giác thư giãn sau những bộn bề cuộc sống. Với thiết kế tinh tế, chia thành 3 khu vực chức năng riêng biệt, phòng tắm mang đậm dấu ấn của những khách sạn quốc tế danh tiếng, đảm bảo sự tiện nghi, riêng tư và thoải mái tuyệt đối.

Dự án còn mở ra một chuẩn mực mới về không gian sống với giải pháp Flexi Space, được hiểu là không gian linh hoạt đột phá, nơi mọi giới hạn đều tan biến trước sự sáng tạo của gia chủ. Dù là góc làm việc, phòng giải trí hay không gian học tập, Flexi Space mang đến sự tự do để mỗi cư dân kiến tạo một thế giới riêng theo phong cách và nhu cầu của mình.

Đây không chỉ là một thiết kế, mà còn là lời khẳng định về dấu ấn cá nhân hóa không gian sống, biến mỗi căn hộ trở thành bức tranh độc bản, phản chiếu chân thực phong cách sống của chủ nhân.

Sự kết tinh của nghệ thuật thiết kế, mang đậm phong cách phòng suite chuẩn khách sạn 5 sao hội tụ đầy đủ trong bộ sưu tập căn hộ The Continental. Mỗi chi tiết nội thất và vật liệu hoàn thiện đều được tuyển chọn kỹ lưỡng từ những thương hiệu quốc tế danh tiếng, mang lại trải nghiệm sống tiện nghi và đẳng cấp, xứng tầm chủ nhân tinh hoa. Đặc biệt, khách hàng có thể tùy chọn phương án hoàn thiện nội thất đi kèm, sẵn sàng cho mục đích sử dụng hoặc khai thác vận hành hiệu quả.

Trong khi đó, khu vực lô gia tại mỗi căn hộ được thiết kế thông minh và chuyên biệt, là nơi lý tưởng để bố trí máy giặt, khu phơi đồ hoặc lưu trữ các thiết bị gia dụng. Cách bố trí này không chỉ đảm bảo sự hài hòa về thẩm mỹ mà còn tối ưu hóa không gian, mang đến sự gọn gàng, tiện nghi, giúp căn hộ trở thành một không gian sống hoàn hảo, đáp ứng mọi nhu cầu của gia chủ.

Nhà phát triển BĐS MIK Group còn để cao tính cá nhân hóa của mỗi chủ nhân khi mỗi căn hộ được thiết kế lô gia riêng biệt cho phòng ngủ chính. Nơi đó, bạn có thể sáng tạo cho mình một không gian cực chill theo sở thích cá nhân hay tạo nên một góc nhỏ riêng tư lãng mạn của các cặp vợ chồng.

Tại The Continental, các căn hộ đều được thiết kế tối ưu hóa mọi chi tiết nhỏ để tận dụng toàn bộ không gian. Nội thất tinh tế, tiện nghi hoàn chỉnh và phong cách hiện đại là yếu tố đảm bảo cho các cư dân trải nghiệm một không gian sống vừa tiện lợi vừa sang trọng, phù hợp với lối sống của thế hệ toàn cầu.

Với ngôn ngữ thiết kế tinh tế và sáng tạo, hơn 1700 căn hộ tại 2 tòa tháp The Continental không chỉ là nơi an cư mà còn là một tác phẩm nghệ thuật phản ánh cá tính và phong cách sống của chủ nhân. Sự kết hợp giữa nghệ thuật thiết kế và công năng sử dụng giúp các căn hộ tại The Continental vượt xa khái niệm nơi ở, mang đến trải nghiệm sống khác biệt cho các cư dân.