Khám phá chợ âm dương độc đáo, họp duy nhất mỗi năm 1 lần lúc nửa đêm
21/02/2026 14:51:10 +07:00
Họp duy nhất đêm mùng 4 rạng sáng mùng 5 Tết ở Võ Cường (Bắc Ninh), chợ âm dương phủ màu huyền bí, người dân lặng lẽ mua bán dưới ánh nến, không mặc cả để cầu may.
Ngay từ tối, khu vực cổng chợ đã ken đặc người dân chờ đợi. Phía trước lối vào, 4 lính nghi trượng trong trang phục truyền thống túc trực, giữ gìn an ninh trật tự cho phiên chợ.
Mọi hoạt động mua bán trong chợ diễn ra trong không khí tĩnh lặng; người mua không trả giá, người bán cũng không thách giá, như một cách giữ trọn ý nghĩa tâm linh của phiên chợ.
Phiên chợ chỉ họp duy nhất 1 lần mỗi năm, bắt đầu từ chạng vạng tối mùng 4 và kéo dài đến rạng sáng mùng 5 Tết. Trải qua nhiều biến động lịch sử, chợ âm dương vẫn được lưu truyền như cuộc gặp gỡ biểu tượng giữa cõi âm và cõi dương, hàm chứa giá trị nhân văn sâu sắc.
Sau khi nhận phiếu, người dân kiên nhẫn xếp hàng trước khu vực phát gà. Ban tổ chức cho biết toàn bộ gà đen phải được bán hết trước khi trời tảng sáng, với quan niệm màn đêm khép lại cũng là lúc điều không may qua đi, mở ra một năm mới thuận lợi, hanh thông.
