Khai trương tuyến cáp đất quốc tế VSTN đầu tiên do Việt Nam đầu tư, làm chủ

(VTC News) -

Ngày 4/8/2025, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đưa vào vận hành hệ thống cáp đất quốc tế VSTN. Đây là tuyến truyền dẫn hoàn toàn trên đất liền đầu tiên do Tập đoàn VNPT trực tiếp quản lý và vận hành từ đầu Việt Nam đến điểm kết nối quốc tế, đảm bảo tính chủ động trong xử lý sự cố, tăng độ tin cậy và bảo mật thông tin.

Lễ khai trương hệ thống cáp đất quốc tế VSTN. (Ảnh: VNPT)

Tuyến cáp VSTN đi qua 5 quốc gia: Việt Nam – Lào – Thái Lan – Malaysia – Singapore, kết nối trực tiếp từ trung tâm kỹ thuật VNPT tại Đà Nẵng đến các trung tâm dữ liệu quốc tế hàng đầu khu vực.

Khác với các tuyến cáp quang biển dễ gặp sự cố và mất nhiều thời gian khắc phục, VSTN giúp giảm thiểu rủi ro gián đoạn nhờ thiết kế đường bộ xuyên lục địa và khả năng kiểm soát toàn trình.

Tuyến cáp sử dụng công nghệ ghép kênh theo bước sóng DWDM – một trong những công nghệ truyền dẫn tiên tiến nhất hiện nay. Mỗi bước sóng đạt dung lượng tối thiểu 300 Gbps, với tổng dung lượng thiết kế toàn tuyến 4 Tbps, có thể nâng cấp linh hoạt lên 12 Tbps hoặc cao hơn.

Ông Tô Dũng Thái - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT - phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: VNPT)

Điều này đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về truyền tải dữ liệu lớn, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của các dịch vụ số như Internet tốc độ cao, điện toán đám mây, AI, tài chính số, hội nghị trực tuyến…

Phát biểu tại sự kiện, ông Tô Dũng Thái – Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT - nhấn mạnh: “Đây không chỉ là một công trình hạ tầng kỹ thuật – mà còn là biểu tượng cho tầm nhìn chiến lược, khát vọng làm chủ công nghệ, mở rộng kết nối, chủ động hội nhập toàn cầu” của Tập đoàn VNPT nói riêng và Việt Nam nói chung.”

Cũng theo đại diện VNPT, việc đưa vào vận hành VSTN đóng vai trò như một "van an toàn" cho hệ sinh thái số quốc gia, giảm tải cho các tuyến cáp biển truyền thống vốn thường xuyên bị gián đoạn.

Thời gian qua đã xảy ra không ít sự cố với các tuyến cáp quang biển, ảnh hưởng trầm trọng đến tốc độ truy cập Internet đi quốc tế, tác động tiêu cực đến các dịch vụ trên không gian số - từ kinh doanh, học tập đến giải trí. Cùng đó, thời gian khắc phục thường kéo dài, để lại những thiệt hại không nhỏ cho cả nhà cung cấp dịch vụ lẫn các khách hàng.

Tại sự kiện, ông Huỳnh Quang Liêm – Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT - cho biết, từ năm 2022 đến nay, hệ thống cáp biển trải qua gần 40 sự cố, trung bình hơn 10 sự cố 1 năm. Đặc biệt có những thời điểm 4/5 tuyến cáp biển quốc tế kết nối Việt Nam đã đồng loạt gặp sự cố, làm suy giảm nghiêm trọng lưu lượng quốc tế, có thời điểm VNPT bị mất hơn 75% dung lượng.

Ông Huỳnh Quang Liêm – Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT - phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: VNPT)

“Việc hệ thống cáp đất liền VSTN đi vào hoạt động sẽ giúp phần giảm thiểu những thiệt hại đó, không chỉ đa dạng hóa kết nối ra thế giới mà còn góp phần nâng cao sự tự chủ của Việt Nam về công nghệ”, ông Huỳnh Quang Liêm nhấn mạnh.

Được biết, bên cạnh VSTN, VNPT đang khai thác bốn tuyến cáp biển quốc tế gồm AAG, APG, AAE-1 và SJC-2, với tổng chiều dài đầu tư hơn 65.000 km. Ngoài ra, VNPT cũng sở hữu và vận hành hai vệ tinh viễn thông Vinasat-1 và Vinasat-2, đồng thời đang triển khai vệ tinh thứ ba nhằm tăng cường năng lực kết nối từ không gian.

Sự kết hợp giữa cáp đất liền VSTN, các tuyến cáp biển và hệ thống vệ tinh tạo nên một kiến trúc truyền dẫn đa lớp, đa hướng, đảm bảo độ phủ rộng, tính liên tục cao và khả năng truyền tải mạnh mẽ – phục vụ cả khách hàng trong nước và quốc tế.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: VNPT)

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao những nỗ lực của Tập đoàn VNPT. Bộ trưởng cho biết, tuyến cáp quang quốc tế đầu tiên của VN - TDH từ năm 1996 và là tuyến cáp Việt Nam đóng vai trò là đối tác tham gia.

Gần 30 năm qua, Việt Nam chưa từng có tuyến cáp quốc tế nào do người Việt Nam làm chủ đầu tư 100%. Tập đoàn VNPT với tinh thần tiến công đã triển khai rất nhanh tuyến cáp quang quốc tế đất liền, đây là tuyến đầu tiên do người Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư 100%.

“Hạ tầng viễn thông Việt Nam đã trở thành hạ tầng số, hạ tầng của nền kinh tế, vì thế an toàn, bền vững của hạ tầng số vô cùng quan trọng. Muốn an toàn, bền vững chúng ta phải đa dạng hóa, phải có nhiều tuyến cáp quang biển, đi nhiều hướng khác nhau, đặc biệt phải có tuyến cáp quang đất liền, là tuyến cáp có tính hồi phục rất nhanh. Đây là mệnh lệnh của Đảng và Nhà nước và hạ tầng số Việt Nam an toàn và bền vững”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.