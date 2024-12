Khai trương siêu thị cao cấp Finelife thứ 5

(VTC News) -

Ngày 20/12, tại TP.HCM, Finelife Foodstore Lumière An Phú – thành viên thứ 5 của hệ thống siêu thị cao cấp Finelife, một thương hiệu thuộc sở hữu của Liên hiệp HTX TM TP.HCM (Saigon Co.op) chính thức khai trương tại chung cư Lumière Riverside (phường An Phú, TP Thủ Đức).

Tọa lạc tại phường An Phú – khu vực có nhiều đặc thù của thành phố Thủ Đức: có nhiều chung cư cao cấp cao nhất, có nhiều người nước ngoài đến sinh sống và làm việc nhất, siêu thị Finelife Foodstore Lumière An Phú được bổ sung thêm nhiều dịch vụ đặc trưng.

Lãnh đạo Saigon Co.op giới thiệu đến đại biểu về không gian mới của Co.opmart Phan Thiết.

Finelife Foodstore Lumière An Phú có diện tích kinh doanh hơn 550m², cung cấp hơn 6.000 mặt hàng cao cấp, hàng hữu cơ (organic), trái cây tươi ngon, thực phẩm nhập khẩu và đồ uống từ các thương hiệu danh tiếng trong và ngoài nước.

Finelife Foodstore Lumière An Phú thiết kế khu vực thư giãn dành riêng cho khách hàng khi đến tham quan và mua sắm; máy pha cà phê tự động dành cho dân công sở nhâm nhi trước khi đi làm. Finelife Foodstore Lumière An Phú triển khai dịch vụ Drive Thru: nhân viên soạn đơn hàng theo yêu cầu online, khi khách hàng đến siêu thị thì hàng đã được đóng gói chu đáo.

Để tối ưu hóa thời gian thanh toán, Finelife Foodstore Lumière An Phú áp dụng công nghệ máy tính tiền tự động giúp việc thanh toán trở nên nhanh chóng và tiện lợi, giảm thiểu thời gian chờ đợi của khách hàng.

Finelife triển khai quầy thanh toán tự động.

Finelife Foodstore Lumière An Phú đi vào hoạt động đúng thời điểm chung cư Lumière Riverside đang chào đón những cư dân mới đến. Nắm bắt nhu cầu thiết yếu trong giai đoạn chuyển vào nhà mới, siêu thị chủ động lựa chọn và tập trung trưng bày các mặt hàng phục vụ việc dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa như dụng cụ lau dọn, sản phẩm tẩy rửa chất lượng cao và đồ gia dụng …

Co.opmart Phan Thiết trình làng diện mạo mới.

Lần đầu tiên, Finelife ra mắt dịch vụ giao hàng tận nơi bất kể giá trị đơn hàng "Có đặt là có giao". Finelife Foodstore Lumière An Phú cũng là đơn vị đầu tiên của Saigon Co.op giao hàng bằng xe đạp trong bán kính gần, nhằm có thể di chuyển nhanh giữa các khối dân cư dày đặc nơi đây.

Finelife kinh doanh hơn 6.000 mặt hàng nhập khẩu cao cấp.

Không chỉ giao đến tận tay khách hàng, dịch vụ còn sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống đặc biệt, linh hoạt phục vụ dù khách hàng không tiếp nhận đơn hàng. Khách hàng cũng có thể mua sắm online trên các nền tảng trực tuyến khác như Co.opOnline, Zalo OA, và Grab.

Co.opmart áp dụng quầy thanh toán không tiền mặt.

Bên cạnh khai trương điểm bán mới, Saigon Co.op cũng tiến hành nâng cấp các siêu thị hiện hữu theo tiêu chí hiện đại, tiện lợi, tập trung nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Ngay những tuần cuối cùng của tháng 12 trước khi bước sang năm mới, 2 siêu thị Co.opmart Phan Thiết và Co.opmart Hà Nội được “trình làng” với phiên bản hoàn toàn mới.

Theo đó, không gian mua sắm của Co.opmart được tinh chỉnh toàn diện, cải tiến quầy kệ, sản phẩm bố trí khoa học căn chỉnh theo đúng thói quen của khách hàng khi bắt đầu bước chân vào siêu thị và thực hiện lưu đồ mua sắm. Co.opmart cập nhật các công nghệ bán lẻ tiên tiến đã được áp dụng tại Co.opXtra, Finelife: quầy thanh toán không tiền mặt, máy tính tiền tự động, quầy giữ giỏ thông minh.

Co.opmart dành một phần không gian để “địa phương hóa” siêu thị, trưng bày các sản phẩm OCOP, đặc sản làng nghề. Co.opmart Phan Thiết và Co.opmart Hà Nội là 2 đơn vị tiên phong thực hiện tinh chỉnh không gian mua sắm, tiến đến cải tiến toàn bộ hệ thống siêu thị trên toàn quốc.

Khách hàng mua sắm trong ngày đầu khai trương Finelife Foodstore Lumière An Phú.

Chương trình khuyến mãi khai trương Finelife Lumière An Phú:

- Đặc quyền cư dân Lumière: cư dân chung cư Lumière Riverside khi đăng ký mới chương trình khách hàng thành viên Saigon Co.op bằng cách quét mã QR code sẽ được nhận ngay 01 mã Phiếu mua hàng 50.000đ và thêm 01 lượt quay thưởng nhận quà ngẫu nhiên khi tham gia chương trình “Mua Sắm Ngày Đầu – Quà Vui Ngập Tràn” từ nay đến ngày 19/12/2024.

Finelife cung cấp các mặt hàng hữu cơ, trái cây tươi ngon, thực phẩm nhập khẩu và đồ uống từ các thương hiệu danh tiếng trong và ngoài nước.

- Đăng Ký Bạn Mới - Quà Tặng Liền Tay: tặng ngay phiếu mua hàng 50.000đ cho tất cả khách hàng khi đăng ký mới thẻ khách hàng thành viên Saigon Co.op, từ nay đến 22/12/2024.

- Mua Sắm Ngày Đầu - Quà Vui Ngập Tràn: trong ngày 20, 21, 22/12/2024 với hoá đơn từ 200.000đ, khách hàng sẽ nhận ngay 1 lượt quay may mắn - 100% trúng quà.

Finelife An Phú triển khai dịch vụ giao hàng bằng xe đạp.

- Khai Trương Tưng Bừng - Nhận Quà Liền Tay: từ ngày 20/12/2024 - 03/01/2025, với hoá đơn từ 500.000đ, khách hàng được tặng 01 túi Canvas.

- Finelife Chào Bạn Mới: từ ngày 21/12/2024 - 03/01/2025 với hoá đơn tích lũy từ 2 triệu đồng, khách hàng sẽ nhận ngay 01 bộ lịch gỗ vạn niên độc đáo.

- Chương trình bốc thăm trúng thưởng: từ ngày 04/01 - 19/01/2025, khách hàng được nhận 01 phiếu may mắn tham gia bốc thăm trúng thưởng 01 chiếc điện thoại Iphone 16 Promax khi mua sắm với hóa đơn từ 1.000.000đ.

