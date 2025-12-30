Chiều 30/12, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc tại địa chỉ https://kr.nhandan.vn/ nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về Việt Nam của bạn bè quốc tế và cộng đồng sử dụng tiếng Hàn trên toàn thế giới, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hòa bình, thân thiện, mến khách.

Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: Bảo Long)

Đây là ấn phẩm thứ 7 của Báo Nhân Dân điện tử, bên cạnh các trang tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha. Dịp này, ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tham dự Lễ khai trương có các ông (bà): Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Ngoại giao.

Về phía Đại sứ quán Hàn Quốc và Cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc, có Ngài Choi Young Sam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam; ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam.

Về phía Báo Nhân Dân có ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Thuận Hữu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; các ông Phó Tổng Biên tập: Quế Đình Nguyên, Phan Văn Hùng.

Ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Bảo Long)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, Việt Nam-Hàn Quốc có mối quan hệ hữu nghị bền chặt được xây dựng trên nền tảng nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa, tinh thần dân tộc và khát vọng phát triển.

Quan hệ hai nước không ngừng được củng cố, mở rộng, và nâng tầm trong những năm qua ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, đặc biệt kể từ khi thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện.

Hàn Quốc là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, đặc biệt trong đầu tư. Trong đó, hợp tác Nhà nước, giao lưu nhân dân phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây với độ tin cậy rất cao; hình ảnh con người, đời sống văn hóa mỗi nước ngày càng trở nên gần gũi trong đời sống hàng ngày của nhân dân hai nước.

"Trong bối cảnh đó, vai trò của báo chí truyền thông rất quan trọng. Việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, dễ tiếp cận bằng chính ngôn ngữ người đọc là con đường nhanh nhất, hiệu quả cao để tăng cường hiểu biết, củng cố niềm tin, thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa nước ta và các nước bạn, mà ở đây là Hàn Quốc", ông Ngô Đông Hải nhấn mạnh.

Theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc ra đời sẽ giúp cộng đồng người Hàn Quốc đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam cũng như giúp cho bạn đọc sử dụng tiếng Hàn trên thế giới tiếp cận trực tiếp và hiểu chính xác thông tin chính thống về Việt Nam, qua đó tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, giao lưu văn hóa và kết nối xã hội giữa hai nước.

Việc ra mắt Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc là sự cụ thể hóa kịp thời, nghiêm túc và sáng tạo về chủ trương, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng, Nhà nước ta, đồng thời cũng là minh chứng cho sự triển khai hiệu quả kết quả chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao hồi tháng 8/2025.

"Sự kiện hôm nay tiếp tục khẳng định nỗ lực đổi mới, sáng tạo của Báo Nhân Dân - cơ quan ngôn luận của Đảng, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc chủ động hội nhập, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy vai trò dẫn dắt trong thông tin đối ngoại, đưa tiếng nói chính thống của Việt Nam tới đông đảo bạn bè quốc tế", ông Ngô Đông Hải nêu rõ.

Các đại biểu dự Lễ khai trương. (Ảnh: Bảo Long)

Ông Ngô Đông Hải cho biết, kể từ khi Báo Nhân Dân điện tử chính thức ra đời, bên cạnh trang tiếng Việt, Báo Nhân Dân nỗ lực ra mắt các trang khác nhau. Sự ra đời của trang Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc góp phần thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn, trách nhiệm chính trị cao của một cơ quan báo Đảng trong công tác thông tin đối ngoại trong thời kỳ mới.

Thời gian tới, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị Báo Nhân Dân tiếp tục phát huy vai trò cơ quan truyền thông chủ lực, đa phương tiện trong lĩnh vực thông tin đối ngoại, chú trọng tuyên truyền sâu sắc những thành tựu của công cuộc Đổi mới, giới thiệu toàn diện sinh động hình ảnh, đất nước và con người Việt Nam; phản ánh chung và chọn lọc về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, giới thiệu môi trường đầu tư, tiềm năng cơ hội hợp tác, các chính sách thu hút đầu tư vào Việt Nam, trong đó có sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc.

Cùng với đó, tăng cường giới thiệu các giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam, các di sản văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể, văn học nghệ thuật, ẩm thực, danh lam thắng cảnh, phong tục tập quán; đồng thời chú trọng các hình thức thể hiện hiện đại, sinh động, phù hợp với từng nhóm bạn đọc quốc tế.

Báo Nhân Dân cũng cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quy trình sản xuất nội dung; tăng cường các sản phẩm đa phương tiện và các hình ảnh nhằm nâng cao chất lượng truyền thông, mở rộng sức lan tỏa, thu hút sự quan tâm của bạn đọc quốc tế, nhất là các bạn trẻ.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu về những điểm nhấn của trang Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc. (Ảnh: Bảo Long)

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, hiện nay, cùng với Nhân Dân điện tử tiếng Việt, các phiên bản tiếng nước ngoài như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đông đảo quần chúng nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài, cũng như những độc giả người nước ngoài quan tâm tới Việt Nam.

Ngay sau khi Đề án xuất bản báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc được Ban Bí thư thông qua, Báo Nhân Dân đã khẩn trương phối hợp các cơ quan chức năng triển khai mọi công tác chuẩn bị về nhân sự, kỹ thuật, đặc biệt là về khối dữ liệu, nội dung của trang báo.

Báo Nhân Dân đã và đang tập trung sản xuất lượng thông tin lớn bằng tiếng Hàn Quốc về tình hình Việt Nam, hoạt động của các doanh nghiệp Hàn Quốc và cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam, xây dựng kho dữ liệu phong phú, các thông tin chuyên sâu về quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Giao diện trang chủ trang Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc.

Theo ông Lê Quốc Minh, việc khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc không chỉ là thêm một ngôn ngữ, mà là mở ra không gian truyền thông mới bằng tiếng nước ngoài với đối tượng độc giả riêng biệt, góp phần tăng cường hiệu quả truyền thông đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tạo kênh thông tin chính thống, tin cậy, phục vụ độc giả Hàn Quốc và cộng đồng sử dụng tiếng Hàn Quốc trên toàn thế giới.

Qua đó, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc; mở rộng không gian truyền thông về hình ảnh một Việt Nam hòa bình, ổn định, năng động, phát triển; đồng thời tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia; củng cố niềm tin, sự hiểu biết và tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Sau Lễ khai trương hôm nay, Báo Nhân Dân sẽ tăng cường nhân lực, tiếp tục đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ mới để xây dựng kho dữ liệu, đẩy mạnh hoạt động xuất bản, nâng cao chất lượng tin bài, cũng như xây dựng phương án thu hút quảng cáo, hỗ trợ truyền thông của các doanh nghiệp quan tâm.

"Với việc khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc, Báo Nhân Dân tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong công tác thông tin đối ngoại; đồng thời mở thêm một cầu nối quan trọng đưa hình ảnh đất nước, con người và chính sách của Việt Nam đến với cộng đồng quốc tế", ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại Lễ khai trương. (Ảnh: Bảo Long)

Chia sẻ tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trân trọng, đánh giá cao việc Báo Nhân Dân khai trương trang Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc, nhấn mạnh việc chính thức đưa tiếng Hàn Quốc vào hệ sinh thái báo điện tử của Báo Nhân Dân không những là bước phát triển về mặt chuyên môn, kỹ thuật hay ngôn ngữ mà thể hiện tầm nhìn chiến lược, tinh thần trách nhiệm, khát vọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước, đặc biệt là cho báo chí truyền thông.

Theo bà Lê Thị Thu Hằng, trong bối cảnh gia tăng ngày càng mạnh mẽ các hoạt động hợp tác, giao lưu và kết nối giữa Việt Nam và Hàn Quốc, nhu cầu tiếp cận thông tin chính thống, kịp thời, đầy đủ, đa chiều, tin cậy về hai nước chưa bao giờ trở nên cấp thiết như hiện nay.

"Sự ra đời của Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc mang ý nghĩa hết sức thiết thực, đáp ứng đúng và trúng nhu cầu của đông đảo độc giả sử dụng tiếng Hàn ở mỗi nước và trên thế giới", Thứ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh.

Bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Hàn Quốc vừa qua của Tổng Bí thư Tô Lâm, lãnh đạo hai nước đã đạt được nhận thức chung quan trọng, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò của công tác thông tin tuyên truyền và truyền thông trong việc tăng cường sự hiểu biết, gắn kết và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Trên tinh thần đó, bà Hằng tin tưởng Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc sẽ không chỉ là một kênh thông tin mà trở thành một địa chỉ tin cậy, một người bạn đồng hành, một nhịp cầu bền chặt kết nối trái tim, tri thức và cảm xúc của nhân dân Việt Nam và nhân dân Hàn Quốc.

Thông qua các thông tin chính xác, khách quan, sinh động, giàu chiều sâu, ấn phẩm sẽ giúp cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc có thêm một kênh tham khảo tin cậy, qua đó củng cố sự đồng cảm, tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Đồng thời, trang Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc cũng góp phần cung cấp thông tin kịp thời, chính thống về môi trường đầu tư, kinh doanh, chính sách phát triển, cơ hội hợp tác, tiềm năng của mỗi nước, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư Hàn Quốc tiếp cận đầy đủ, chính xác và hiệu quả hơn thông tin về chính sách và môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Ngài Choi Young Sam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, phát biểu. (Ảnh: Bảo Long)

Phát biểu tại sự kiện, Ngài Choi Young Sam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam cho rằng, việc khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc trong giai đoạn này là một thành tựu vô cùng ý nghĩa, góp phần mang lại động lực mới cho mối quan hệ Hàn Quốc-Việt Nam.

Đặc biệt, với vị thế là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, việc Báo Nhân Dân ra mắt trang điện tử tiếng Hàn Quốc không chỉ là sự mở rộng dịch vụ ngôn ngữ đơn thuần mà còn là một bước đi mang tính biểu tượng, cho thấy Việt Nam coi Hàn Quốc là đối tác hợp tác chiến lược quan trọng.

Đại sứ Choi Young Sam chúc phiên bản tiếng Hàn Quốc của Báo Nhân Dân sẽ trở thành kênh quan trọng để kết nối Việt Nam và Hàn Quốc một cách chính xác và sâu sắc hơn trong kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ khai trương trang Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc. (Ảnh: Bảo Long)

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau thực hiện nghi thức bấm nút khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc, đánh dấu mốc ấn phẩm điện tử tiếng nước ngoài thứ 6 của Báo Nhân Dân chính thức hòa mạng internet.