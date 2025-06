Khai thác trái phép 800.000 m3 đất, giám đốc doanh nghiệp ở Bắc Giang bị bắt

(VTC News) -

Ngày 18/6, Công an tỉnh Bắc Giang thông tin, Cơ quan An ninh điều tra vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Phùng Ngọc Phương, (SN 1971) là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH một thành viên Tiền Phương Bắc.

Cơ quan An ninh điều tra thi hành lệnh bắt và khám xét đối với bị can Phùng Ngọc Phương. (Ảnh Công an Bắc Giang).

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phùng Ngọc Phương về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” quy định tại Khoản 2, Điều 227 Bộ luật hình sự.

Quá trình điều tra ban đầu xác định từ năm 2020 đến năm 2024, Phùng Ngọc Phương đã lấy danh nghĩa công ty TNHH một thành viên Tiền Phương Bắc trực tiếp chỉ đạo, thực hiện việc khai thác trái phép khoáng sản (đất san lấp) tại xã Hương Sơn và xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang lên tới hơn 800.000 m3 đất san lấp, ước tính trị giá hơn 23 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.