(VTC News) -

Ngày 20/8, trong không khí trang trọng của những ngày mùa Thu lịch sử, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp cùng UBND xã Đông Anh long trọng tổ chức lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Cổ Loa – Truyền thống và cách mạng".

Sự kiện là hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Bà Nguyễn Hồng Chi - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội phát biểu về ý nghĩa của trưng bày.

Buổi lễ có sự tham dự của các lãnh đạo, nhà khoa học uy tín như: PGS.TS Đặng Văn Bài - Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia; PGS.TS Tống Trung Tín - Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam; đại diện các cơ quan, bảo tàng, viện nghiên cứu cùng đông đảo nhân dân, du khách và các em học sinh.

Buổi lễ được mở đầu bằng chương trình văn nghệ đặc sắc với những ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng như: Dấu chân phía trước, Lá cờ Đảng, Mười chín tháng Tám. Những giai điệu hào hùng đã tái hiện lại một thời kỳ lịch sử oanh liệt, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong lòng mỗi người tham dự.

Ngay sau lễ chào cờ trang nghiêm, không khí của buổi lễ càng thêm phần ý nghĩa, kết nối quá khứ với hiện tại. Các tiết mục văn nghệ hào hùng đã khuấy động không khí buổi lễ, tái hiện tinh thần cách mạng bất khuất.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, bà Nguyễn Hồng Chi - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội nhấn mạnh: "Với chủ đề Cổ Loa - Truyền thống và cách mạng, trưng bày giới thiệu tới công chúng những tư liệu, hình ảnh quý giá, phản ánh rõ nét truyền thống lịch sử, văn hóa, tinh thần yêu nước xuyên suốt từ thời dựng nước của An Dương Vương đến những năm tháng đấu tranh hào hùng trong thời đại Hồ Chí Minh. Truyền thống và cách mạng - hai mạch nguồn thiêng liêng đã hội tụ, bồi đắp nên một Cổ Loa kiên cường trong lịch sử, đổi mới và phát triển trong hôm nay".

Thông qua hoạt động ý nghĩa này, ban tổ chức mong muốn cùng nhân dân và công chúng ôn lại lịch sử hào hùng, tri ân các thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập dân tộc, đồng thời bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc cho thế hệ trẻ.

Chào cờ sau chương trình văn nghệ chào mừng.

Trưng bày "Cổ Loa - Truyền thống và cách mạng" được xây dựng công phu từ các công trình nghiên cứu khoa học, tư liệu của Viện Viễn Đông Bác cổ, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội và các sưu tập tư nhân.

Hơn 100 tư liệu, hình ảnh được giới thiệu theo 3 chủ đề chính: Cổ Loa - Truyền thống nghìn năm: Giới thiệu dòng chảy lịch sử của Loa Thành, từ vai trò là kinh đô nước Âu Lạc, một trung tâm chính trị - quân sự trọng yếu thời cổ đại, đến một di sản văn hóa - lịch sử quý giá của dân tộc.

Cổ Loa - Sáng ngời cách mạng: Khắc họa đậm nét vai trò của Cổ Loa - Đông Anh là một trong những An toàn khu (ATK) của Trung ương Đảng giai đoạn 1941 - 1945, nơi nhân dân tin theo Đảng, nuôi giấu, bảo vệ cán bộ cách mạng.

Cổ Loa - Đổi mới, hội nhập và phát triển: Phác họa bức tranh toàn diện về sự chuyển mình mạnh mẽ của vùng đất Cổ Loa sau ngày thống nhất, nỗ lực trong đổi mới kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa và phát triển bền vững.

Trong không khí trang trọng, các vị đại biểu đã tiến lên sân khấu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc.

Các đại biểu, nhà khoa học và các em học sinh chăm chú tham quan, tìm hiểu các tư liệu tại khu vực trưng bày.

Dẫn đầu là ông Nguyễn Thanh Quang – Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội, cùng các vị lãnh đạo và các nhà khoa học.

Nghi thức đã chính thức mở ra không gian tìm hiểu lịch sử ý nghĩa cho đông đảo công chúng và du khách, góp phần tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử của mảnh đất Loa Thành anh hùng.