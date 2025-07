Khai mạc Hội thảo Đầu tư ngành hàng tiêu dùng tại Việt Nam 2025

(VTC News) -

Hội thảo lần này do Công ty TNHH Shanhaimap Việt Nam tổ chức chính, phối hợp cùng Ngân hàng Bank of China (Hong Kong) Limited - Chi nhánh TP.HCM và Tập đoàn Kingdee, với sự đồng hành, tài trợ mạnh mẽ từ các doanh nghiệp như PingPong, Tokboost Media, Fidovn, Ngân hàng DBS Bank Ltd, Renrui, Công ty Cổ phần Ô tô GEL-O&J, Tongcheng Viettrip, Yuan Cang Overseas Warehouse, Shopee, Bear Electric Appliance, Haier Việt Nam, Công ty TNHH Semir International Việt Nam, Jimama, TikTok Shop, Small Duck, Vincom và Công ty TNHH Bất động sản Yard Zeal…

Ngay sau khi thông tin được công bố, Hội thảo đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các doanh nghiệp và đã có hơn 500 doanh nghiệp đăng ký tham gia, cho thấy sự nhiệt huyết từ doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế.

Mục đích của hội thảo là tạo ra một nền tảng giao lưu, kết nối trực tiếp dành cho các nhà sáng lập doanh nghiệp trong lĩnh vực ngành hàng tiêu dùng. Các doanh nghiệp tham dự đến từ nhiều ngành nghề như thời trang, thực phẩm - đồ uống, thiết bị điện tử, mỹ phẩm - chăm sóc cá nhân, thiết bị gia dụng thông minh….

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Shanhaimap Việt Nam cũng hy vọng thông qua hội thảo lần này góp phần thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn giữa Việt Nam và Trung Quốc trong lĩnh vực ngành hàng tiêu dùng.