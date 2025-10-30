Khách tăng vọt, Vietnam Airlines đạt lợi nhuận 732 tỷ đồng sau thuế Quý III

(VTC News) -

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (mã chứng khoán: HVN) công bố báo cáo tài chính quý III năm 2025 với kết quả tăng trưởng ấn tượng. Các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đều đạt và vượt kế hoạch, khẳng định năng lực tài chính vững vàng và tạo nền tảng cho chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030.

Vietnam Airlines chủ động mở thêm nhiều đường bay quốc tế mới nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài.

Theo đó, Vietnam Airlines đã vận chuyển 6,7 triệu lượt hành khách, ghi nhận mức tăng trưởng 11% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng đầu năm, Vietnam Airlines vận chuyển gần 19,4 triệu lượt hành khách, tăng hơn 12,3% so với cùng kỳ; hàng hóa và bưu kiện đạt gần 250 nghìn tấn, bằng 111% so với cùng kỳ.

Về tổng thị trường, khách quốc tế ước đạt 34,5 triệu lượt (tương đương 1,14 lần so với cùng kỳ 2024), trong khi khách nội địa ước đạt 28,4 triệu lượt, tăng 7,2% so với cùng kỳ 2024.

Mặc dù biến động tỷ giá khiến chi phí trong Quý III của Vietnam Airlines tăng gần 700 tỷ đồng, nhưng nhờ sản lượng tăng trưởng tích cực, kết quả tài chính của hãng trong Quý III và 9 tháng đầu năm 2025 vẫn đạt và vượt kế hoạch, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động trong Quý IV và cả năm 2025.

Tổng doanh thu hợp nhất Quý III/2025 đạt 30.782 tỷ đồng, bằng 112,3% so với cùng kỳ 2024; lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 732 tỷ đồng.

Tổng doanh thu hợp nhất 9 tháng đầu năm đạt 90.177 tỷ đồng, bằng 104,58% so cùng kỳ 2024; lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt hơn 7.174 tỷ đồng, bằng 114,5% so cùng kỳ 2024.

9 tháng đầu năm 2025, Vietnam Airlines đã chủ động mở thêm nhiều đường bay quốc tế mới nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài. Các đường bay này hướng tới những thị trường tiềm năng với triển vọng tăng trưởng dài hạn, qua đó tạo động lực quan trọng cho kết quả kinh doanh tích cực.

Trong Quý III/2025, Vietnam Airlines đã phát hành thành công 897.104.037 cổ phiếu, giúp Tổng công ty tăng vốn lên 8.971 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ và Hợp nhất tại ngày 30/9/2025 đều tăng, không còn âm vốn chủ sở hữu.

Việc tăng vốn cùng kết quả kinh doanh khả quan giúp Vietnam Airlines củng cố năng lực tài chính, mở rộng đầu tư đội tàu bay, hạ tầng và chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn 2026–2030. Vietnam Airlines cũng chính thức khởi động chương trình hiện đại hóa và phát triển đội bay quy mô lớn, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ trên hành trình nâng cao năng lực khai thác và mở rộng mạng bay quốc tế.

Vietnam Airlines tiếp tục dồn nguồn lực cho các dự án đầu tư chiến lược như đội tàu bay mới, hạ tầng kỹ thuật tại sân bay Long Thành, hệ sinh thái logistics hàng không và mở các đường bay quốc tế mới gồm Hà Nội - Cebu, Hà Nội - Jakarta và TP.HCM - Copenhagen.

Hãng được xếp trong Top 20 hãng hàng không tốt nhất thế giới, Top 25 hãng hàng không an toàn nhất thế giới, đồng thời đạt danh hiệu Hãng hàng không có hạng Phổ thông đặc biệt tốt nhất và Hãng hàng không 5 sao thế giới theo APEX.